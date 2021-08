Juventus gaat in eerste duel zonder Ronaldo af tegen promovendus

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Juventus heeft zijn eerste wedstrijd in het post-Cristiano Ronaldo-tijdperk verloren. De ploeg van Massimiliano Allegri ging in eigen huis hopeloos onderuit tegen Empoli, vorig seizoen de kampioen van de Serie B: 0-1. Juventus speelde een zwakke wedstrijd, waarin het amper uitgespeelde kansen creëerde. Matthijs de Ligt speelde overigens het volledige duel naast Leonardo Bonucci in het hart van de defensie bij Juve, dat na twee competitieduels pas één punt heeft.

Met het vertrek van Ronaldo is Federico Chiesa verder gegroeid in zijn rol als blikvanger in de aanval bij Juventus. De linkeraanvaller liet zich vroeg in de wedstrijd meerdere keren gelden, maar had wat pech in de afronding. Eerst stuitte Chiesa vanbinnen het strafschopgebied in de korte hoek op doelman Guglielmo Vicario, die verderop in de wedstrijd ook redde op een fraai afstandsschot van de vleugelspits.

Behoudens de bevliegingen van Chiesa wist Juventus nauwelijks iets te creëren. Empoli viel waar mogelijk zelf aan en werd daarvoor in de 21e minuut beloond. Een schot van Nedim Bajrami belandde via de kluts gelukkig voor de voeten van Leonardo Mancuso, die het van dichtbij wist af te maken: 0-1. Allegri wisselde na rust aanvallend en bracht met Álvaro Morata en Federico Bernardeschi extra aanvallers in plaats van middenvelders. Manuel Locatelli, een andere invaller, kwam het dichtst bij de gelijkmaker, maar tikte na een voorzet van Dejan Kulusevski rakelings naast.