Been: ‘PSV wil nog een middenvelder, als je hem dan vergelijkt met Sangaré...'

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 22:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:52

Azor Matusiwa geniet opnieuw interesse uit de Ligue 1. De middenvelder van FC Groningen is in beeld bij Stade de Reims, dat op zoek is naar een vervanger voor de waarschijnlijk naar Troyes vertrekkende Xavier Chavalerin. Matusiwa was een jaar geleden in beeld bij onder meer RC Lens en FC Metz, maar FC Groningen verleende geen medewerking.

Vanwege het tot medio 2023 lopende contract van Matusiwa heeft FC Groningen een uitstekende onderhandelingspositie en de 23-jarige middenvelder sprak deze maand reeds de verwachting uit dat hij zou blijven. Na de 5-2 nederlaag tegen PSV reageerde Matusiwa koeltjes op de berichten. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe het ervoor staat”, vertelde de controleur in gesprek met ESPN.

“Ik was bezig met de wedstrijd en vandaag of morgen hoor ik wel hoe of wat. Ik heb nu geen informatie.” Jan Joost van Gangelen meldde vervolgens vanuit de studio dat PSV ook daadwerkelijk interesse heeft, maar dat FC Groningen 'achterlijk veel geld' vraagt. Mario Been vond Matusiwa ‘geweldig spelen’. “Als je hem vergelijkt met Ibrahim Sangaré, heeft hij dat hij enorm veel ballen verovert, maar ook nog eens naar de goede kleur speelt. En ze willen nog wel een verdedigende middenvelder bij PSV.”

“Hij is wel een speler die zich nog kan ontwikkelen”, haakte Kees Kwakman in. “Ik vind dat hij het goed gedaan heeft door van Ajax een stap terug te doen. Maar waar moet hij spelen bij PSV? Je hebt Davy Pröpper, Marco van Ginkel en Sangaré. Als je hem vergelijkt met Sangaré, zou je hem kunnen halen, maar ik zou dat nu een beetje overbodig vinden, als je al een type-Sangaré hebt.”

Stade de Reims versterkte zich deze week met Mitchell van Bergen van sc Heerenveen en had met Kaj Sierhuis en Arber Zeneli ook al twee voormalige spelers uit de Eredivisie onder contract staan. De Noord-Franse club krijgt zondagavond bezoek van Paris Saint-Germain.