‘PSV ligt voorop in strijd om alternatief voor Luuk de Jong’

Zaterdag, 28 augustus 2021

PSV ziet in Mostafa Mohamed een concurrent in de spitspositie voor Eran Zahavi, zo meldt RMC Sport. De 23-jarige Egyptenaar wordt momenteel door Galatasaray gehuurd van Zamalek SC uit zijn vaderland, maar kan door de Turken voor iets meer dan drie miljoen euro gekocht worden. In dat geval zou Galasaray de aanvaller direct kunnen doorverkopen aan PSV.

Zo zou Mohamed een half jaar na zijn komst naar Galatasaray alweer een transfer kunnen maken. PSV ondervindt concurrentie van meerdere Franse clubs, zo weet RMC Sport. Zo is Saint-Étienne het meest concreet, terwijl ook Girondins Bordeaux en Lille OSC de afgelopen weken informeerden naar de beschikbaarheid van de spits. Volgens RMC heeft PSV momenteel de beste papieren. Het is niet bekend wat de vraagprijs van Galatasaray voor Mohamed is.

De aanvaller werd op 1 februari van dit jaar voor een huursom van anderhalf miljoen euro overgenomen van Zamalek. In principe loopt die huurperiode tot het eind van het seizoen, maar Galatasaray kan Mohamed dus inlijven middels een optie tot koop. De spits is bij Galatasaray met 9 doelpunten en 1 assist in 24 officiële wedstrijden goed begonnen. Hij speelde dit seizoen in de tweede voorronde van de Champions League twee keer tegen PSV: in Eindhoven dertig minuten als invaller, bij de return in Istanbul één helft als basiskracht. Scoren deed hij niet tegen PSV.

PSV beschouwde Luuk de Jong als ideale extra spits, maar de 31-jarige aanvaller van Sevilla heeft bedankt voor een terugkeer, zo werd zaterdag bekend. "Hij komt niet dit jaar", zei Roger Schmidt tegenover ESPN voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen. "Natuurlijk is hij een geweldige speler met een fantastische historie bij PSV, maar hij komt dit seizoen niet naar ons." In een eerder stadium werd ook Mergim Berisha van Red Bull Salzburg genoemd bij PSV.