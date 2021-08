Ontketende Lewandowski maakt hattrick én verbreekt 41 jaar oud record

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 20:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:39

Bayern München heeft zaterdagavond een klinkende zege geboekt in de Bundesliga. In de Allianz Arena kreeg de ploeg van trainer Julian Nagelsmann bezoek van Hertha BSC, dat met 5-0 verslagen werd. Robert Lewandowski was met drie treffers de grote man aan Beierse zijde. Bovendien verbrak hij een record van Gerd Müller uit het seizoen 1969/70 door voor het zestiende officiële duel op rij te scoren. Bij de club uit Berlijn kon Deyovaisio Zeefuik rekenen op een basisplek, terwijl Javairo Dilrosun startte vanaf de bank maar al na twintig speelminuten de geblesseerde Stevan Jovetic verving.

Voorafgaand aan het duel kreeg Lewandowski de award voor ‘Speler van het Jaar’ in de Bundesliga uitgereikt uit handen van Jörg Jakob, hoofdredacteur van het magazine der Kicker. Dat de Poolse spits de prijs verdiende, zou hij later in het duel wederom bewijzen. In de zesde speelminuut was eerst Thomas Müller aan zet. Nadat Serge Gnabry de bal veroverde op het middenveld bracht hij Davies in stelling, waarna laatstgenoemde een fraaie voorzet in het zestienmetergebied afleverde. Na het overstapje van Lewandowski rondde Müller met een bekeken schuiver af: 1-0.

Bayern speelde, niet geheel onverwacht, erg dominant en creëerde halverwege de eerste helft de volgende grote mogelijkheid. Joshua Kimmich bezorgde een voorzet op maat bij Leon Goretzka, die zijn hoofd tegen de bal kreeg maar rakelings naast de rechterpaal knikte. Tien minuten voor rust werd de score verdubbeld. Het was Lewandowski die op aangeven van Goretzka de 2-0 binnenkopte. Hoewel het doelpunt wegens mogelijk buitenspel van de middenvelder eerder in de aanval nog bekeken moest worden, bleef de treffer ‘gewoon’ staan.

In het tweede bedrijf liep der Rekordmeister nog verder weg bij Hertha. De 3-0 kwam op naam van Musiala, die met rechts en na een pass op maat van Müller de verre hoek vond. Twintig minuten voor tijd maakte Lewandowski er 4-0 van. Leroy Sané slalomde behendig om twee verdedigers heen en kreeg de bal na een zelf opgezette combinatie terug van Müller. De voorzet die volgde werd op uitstekende wijze afgerond door de spits, die ook het slotakkoord speelde. Hij stond perfect gepositioneerd om binnen te knikken uit de voorzet van Tanguy Nianzou en daarmee zijn 'valse' hattrick te voltooien: 5-0.