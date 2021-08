Roger Schmidt: ‘Luuk de Jong komt niet naar PSV’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Luuk de Jong gaat dit seizoen niet naar PSV, zo vertelde Roger Schmidt zojuist aan Hélène Hendriks van ESPN. De trainer van de Eindhovenaren zet resoluut een streep door de komst van de 31-jarige spits van Sevilla. Eerder op de avond meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad nog dat PSV zich bij Sevilla heeft gemeld om De Jong te huren met optie tot koop.

Hendriks vroeg aan Schmidt of De Jong 'eindelijk' naar Eindhoven komt. "Niet dit jaar", zei de Duitser resoluut. "Natuurlijk is hij een geweldige speler met een fantastische historie bij PSV, maar hij komt dit seizoen niet naar ons." Inmiddels is duidelijk dat De Jong zelf een transfer naar Eindhoven niet ziet zitten, zo voegt Jan Joost van Gangelen op basis van informatie van een belangenbehartiger toe.

"Luuk is net fit na zijn blessure die hij opliep op het EK", zo kreeg Van Gangelen door uit de entourage van De Jong. "Het is logisch dat de andere spitsen even de voorkeur krijgen, maar hij kiest absoluut niet voor de makkelijkste weg. Hij blijft en gaat gewoon de concurrentie aan bij Sevilla." De Jong strijdt in Sevilla met Youssef En-Nesyri en aanwinst Rafa Mir om een plek in de spits.

Twee jaar geleden werd De Jong door PSV voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Sevilla. De centrumspits wisselde in Andalusië vrijwel continu tussen de basis en de bank, maar beleefde vorig jaar een absoluut hoogtepunt door twee keer te scoren in de gewonnen Europa League-finale tegen Internazionale (3-2). De Jong staat na 94 officiële duels voor Sevilla op 19 goals en 5 assists.