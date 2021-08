Roger Schmidt voert twee wijzigingen door in opstelling

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 19:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Roger Schmidt schuift zaterdagavond opnieuw met de basisopstelling van PSV. Waar de Duitse trainer de vorige twee wedstrijden meer dan vijf spelers rust gunde, worden tegen FC Groningen Olivier Boscagli en Philipp Mwene op de bank gezet. Jordan Teze en Armando Obispo zijn hun vervangers. De wedstrijd begint om 20.00 uur in het Philips Stadion.

PSV begint verder in de inmiddels vertrouwde formatie, met daarbij Joël Drommel in het doel. Achterin bezetten Teze en Philipp Max de backposities, terwijl André Ramalho en Obispo het centrale duo vormen. Op het middenveld moeten Ibrahim Sangaré en Marco van Ginkel de controle bewaken, terwijl Mario Götze op tien staat. Voorin verandert er met Noni Madueke, Eran Zahavi en Cody Gakpo niets.

Ook FC Groningen speelt met het inmiddels herkenbare elftal. Peter Leeuwenburgh verdedigt het doel, terwijl Mo El Hankouri dit seizoen is omgeturnd van vleugelspits tot rechtsback. Aan de andere kant speelt Gabriel Gudmundsson als linksback, terwijl Neraysho Kasanwirjo en Mike te Wierik centraal achterin staan. Wessel Dammers en Azor Matusiwa vormen het controlerende blok op het middenveld. Michael de Leeuw is de diepe spits, terwijl Tomas Suslov daar vlak achter speelt. Op de vleugels staan Patrick Joosten en Cyril Ngonge. Ahmed El Messaoudi is zijn basisplaats kwijtgeraakt.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Obispo, Ramalho, Max; Sangaré, Van Ginkel, Götze; Gakpo, Zahavi, Madueke

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; El Hankouri, Te Wierik, Kasanwirjo, Gudmundsson; Dammers, Matusiwa, Ngonge, Suslov, Joosten, De Leeuw