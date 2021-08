PSV doet eerste officiële poging om Luuk de Jong binnen te halen

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

PSV maakt officieel werk van de terugkeer van Luuk de Jong, zo vertelt Rik Elfrink bij ESPN. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad willen de Eindhovenaren de 31-jarige spits huren van Sevilla, met daarbij een optie tot koop. De verwachting van Elfrink is dat de Spaanse club daaraan wil meewerken. De Jong zelf moet de knoop nog doorhakken.

"Luuk de Jong is al een hele tijd in beeld om in Eindhoven aan te gaan schuiven", vertelt Elfrink. "Ze willen hem huren met een optie tot koop. Dat moet de komende dagen zijn beslag krijgen. Met Sevilla zou dat eigenlijk wel moeten gaan lukken, maar Luuk de Jong moet zelf nog wel ja zeggen. Ik weet niet wat zijn perspectief daar is. Als hij de komende dagen te horen krijgt: 'Je hoeft eigenlijk nergens op te rekenen'. Dan kan het zijn dat hij hier wel heen wil. Maar hij moet zelf natuurlijk beslissen wat hij wil."

Twee jaar geleden werd De Jong door PSV voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Sevilla. De centrumspits wisselde in Andalusië vrijwel continu tussen de basis en de bank, maar beleefde vorig jaar een absoluut hoogtepunt door twee keer te scoren in de gewonnen Europa League-finale tegen Internazionale (3-2). Inmiddels is De Jong overbodig geworden bij Sevilla, zeker na de komst van Rafa Mir, die deze week overkwam van Wolverhampton Wanderers. De Jong zit zaterdag niet bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Elche.

PSV probeert naast De Jong ook nog een opvolger te vinden voor Pablo Rosario, zo voegt Elfrink toe. "Ze proberen ook nog een middenvelder erbij te krijgen, iemand achter Ibrahim Sangaré. Ik heb nog geen namen, maar ik verwacht dat dat de komende dagen naar buiten gaat komen. Of het gaat lukken moeten we afwachten." Rosario werd deze zomer verkocht aan OGC Nice.