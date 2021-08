Daramy komt met eerste reactie op transfer naar Ajax: ‘Daarom ben ik gekomen’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 18:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:30

Ajax heeft de transfer van Mohamed Daramy afgerond, zo meldt de club uit Amsterdam zaterdag. De aanvaller komt per direct over van FC Kopenhagen en heeft een contract met een looptijd van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2026, ondertekend. Daramy is zondag als toeschouwer aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen Ajax en Vitesse. De vleugelspits gaat in gesprek met Ajax TV in op zijn transfer naar Amsterdam.

Ajax maakte afgelopen zondag in een statement al melding van een akkoord met FC Kopenhagen, maar moest nog rond komen met de negentienjarige vleugelaanvaller zelf. De clubs kwamen een transfersom overeen waarbij Ajax twaalf miljoen euro betaalt aan FC Kopenhagen. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal dertien miljoen, maakte Ajax bekend.

In gesprek met Ajax TV vertelt Daramy over de reden voor zijn keuze voor Ajax. "Er komen hier altijd nieuwe talenten bovendrijven. Ze spelen hier altijd goed voetbal. Ook al worden goede spelers vaak verkocht, dan zijn er altijd weer jonge spelers die op de deur kloppen en zich laten gelden. Ajax staat voor mij bekend om het opleiden van talenten om ze vervolgens te verkopen", aldus de buitenspeler, die de supporters tevens fraaie beloftes doet. "Veel snelheid en dribbels. Hopelijk veel goals en assists, want daarvoor ben ik hier gekomen. Veel een-op-een-duels en dan mijn directe tegenstander voorbij spelen."

Daramy, die het levenslicht zag in Denemarken en wiens ouders uit Sierra Leone komen, werd op veertienjarige leeftijd aan de jeugdopleiding van FC Kopenhagen toegevoegd en werd al vrij snel een sensatie. Zo was hij een jaar later al topscorer van de Onder-17 en was hij daarna met 16 jaar en 263 dagen de jongste debutant ooit in het eerste. Hij luisterde zijn debuut in een bekerduel meteen met een doelpunt op. Zijn competitiedebuut maakte Daramy in december 2018. De teller van de aanvaller, die uitkomt voor Denemarken Onder-21, eindigde op 18 goals in 93 officiële duels in Deense dienst.

Ajax was de afgelopen weken op zoek naar frisse impulsen voor de voorhoede. De Amsterdammers leken zich eerder nog te versterken met Kamaldeen Sulemana, maar de aanvaller van FC Nordsjaelland koos voor Stade Rennais. Ajax nam eerder deze zomer ook al Steven Berghuis over van Feyenoord, waardoor de flanken druk bezet zijn in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag beschikt ook nog over aanvoerder Dusan Tadic, David Neres, Antony en nu Daramy. De kans bestaat dat Neres een dezer dagen nog vertrekt.