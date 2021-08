De verontrustende statistieken van Arsenal na drie Premier League-duels

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 16:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:20

Arsenal stond er na drie speeldagen in de Premier League nog nooit zo beroerd voor als nu. Het team van Mikel Arteta ging zaterdag met 5-0 onderuit bij regerend landskampioen Manchester City en heeft na de eerdere nederlagen tegen promovendus Brentford (2-0) en Chelsea (0-2) nog nul punten, nul doelpunten gemaakt en een negatief doelsaldo van -9. De Londenaren nemen momenteel de twintigste en laatste plaats in de Premier League in.

Het is de eerste keer in de 128-jarige geschiedenis dat Arsenal de eerste drie competitieduels verliest zonder ook maar te scoren. In 1954/55 gingen de eerste drie competitiewedstrijden ook verloren, maar toen kwamen the Gunners nog tot scoren. Het is de zwaarste nederlaag van Arsenal in de Premier League in 7,5 jaar tijd. In maart 2014 was stadsgenoot Chelsea met 6-0 te sterk.

Manchester City wint met 5-0 van Arsenal ??



Ferran Torres maakte vlak voor tijd het laatste doelpunt in het Etihad Stadium.#ZiggoSport #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/7ab0hslIDZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2021

Tot zaterdag was er maar één team dat aan de eerste drie duels in de Premier League nul punten en een doelsaldo van -9 had overgehouden: Wolverhampton Wanderers in 2003/04. The Wolves eindigden met 33 punten uit 38 duels uiteindelijk ook onderaan. Arsenal kwam zaterdag, exact tien jaar na de memorabele 8-2 nederlaag tegen Manchester United, maar tot een schamel schot op doel: dat is het laagste aantal sinds 2003/04, de voetbaljaargang waarin Opta begon met het verzamelen van data.

Sinds de entree van Arteta in december 2019 verzamelde Arsenal de meeste rode kaarten in de Premier League: tien, minimaal vier meer dan welke club dan ook in dezelfde tijdsspanne. Sinds de start van 2016/17 kreeg niemand meer rode kaarten in de Premier League dan Granit Xhaka, die zaterdag rood kreeg voor een tackle met twee benen op Joao Cancelo: vier, evenveel als Fernandinho en David Luiz.

Arsenal had zaterdag in de tweede helft slechts 32 balcontacten op de helft van Manchester City. Ter vergelijking: Riyad Mahrez kwam in minuut 61 binnen de lijnen en had in zijn eentje 38 balcontacten op de helft van Arsenal.