Inter deelt langetermijncontract uit ondanks eerder akkoord met Tottenham

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 16:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:24

Lautaro Martínez gaat zijn contract bij Internazionale verlengen, zo weet Sky Italia zaterdagmiddag te melden. Het nieuws is opvallend, daar het doorgaans betrouwbare The Times begin augustus nog berichtte dat Tottenham Hotspur en i Nerazzuri een akkoord hadden bereikt over een transfersom van zeventig miljoen euro voor de 23-jarige Argentijn. Nu komt de krant echter met het bericht dat het contract van de spits, die momenteel nog tot medio 2023 vastligt in Milaan, opengebroken wordt en verlengd tot juni 2025 of 2026.

Martínez en Inter hebben een al een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging van twee of drie jaar. Volgens de Italiaanse berichtgeving zal de goalgetter een bedrag van zes miljoen euro plus bonussen per jaar gaan opstrijken. “We zijn trots op het feit dat Lautaro bij ons wil blijven”, laat Giuseppe Marotta, zakenman en algemeen directeur van Inter, weten. “Hij wil aantonen dat hij een kampioen is en we zijn blij dat hij met ons mee wil groeien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De contractonderhandelingen waren in een stroomversnelling geraakt na het vertrek van Romelu Lukaku naar Chelsea, dat een recordbedrag van 117 miljoen euro neerlegde voor de Belgische spits. Daarmee kreeg Inter meer financiële onderhandelingsruimte. In een eerder stadium dreigde Inter Martínez nog te verliezen aan Tottenham, dat naar verluidt al een akkoord had bereikt met de Milanezen over een transfer, terwijl ook Arsenal al interesse had getoond in de aanvaller.

Het was de bedoeling dat Martínez bij the Spurs een spitsenduo zou gaan vormen met Harry Kane, maar door het vertrek van Lukaku zou Inter hebben afgezien van het akkoord dat volgens The Times al op tafel lag. Afgelopen seizoen had Martínez een belangrijk aandeel in het veroveren van de landstitel. De spits speelde 38 Serie A-wedstrijden, waarin hij 17 keer trefzeker was en 10 assists verzorgde.