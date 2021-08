Real Madrid beticht PSG van tijdrekken en stelt ultimatum over Mbappé

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 15:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:35

Real Madrid wil uiterlijk zondagavond van Paris Saint-Germain weten of het tweede bod op Kylian Mbappé geaccepteerd zal worden, zo schrijven Franse en Spaanse media zaterdag. De topclub uit Spanje is van mening dat het veel moeilijker zal zijn om een eventuele deal op maandag of dinsdag af te ronden, daar Mbappé zich maandagochtend bij het nationale elftal van Frankrijk moet melden. Real Madrid beticht PSG volgens Marca en Le Parisien zelfs van tijdrekken.

Real Madrid vraagt zich langzamerhand af of PSG genoegen neemt met het risico dat Mbappé over een jaar transfervrij is, daar hij zijn aflopende contract weigert te verlengen en hij nu of volgend jaar zomer naar Spanje wil vertrekken. De Madrileense grootmacht is niet van plan om het tweede bod van 170 miljoen euro, plus 10 miljoen euro aan bonussen, te verhogen, terwijl PSG naar verluidt toch nog op een beter bod wacht. Het bestuur van PSG heeft er naar verluidt alle vertrouwen in dat de aanvaller in iets minder dan een jaar toch een nieuwe verbintenis met les Parisiens zal signeren.

De start van de interlandperiode hoeft niet per se te betekenen dat een transfer niet meer rond kan komen. Bondscoach Didier Deschamps heeft al laten weten dat hij bereid is om concessies te doen richting de eerste interland tegen Bosnië en Herzegovina om last-minute transfers toch doorgang te laten vinden. De 22-jarige Mbappé stond zaterdag gewoon op het trainingsveld en maakt ook gewoon deel uit van de wedstrijdselectie van PSG voor het uitduel met Stade de Reims van zondagavond om 20.45 uur.

“Kylian heeft zich goed voorbereid voor de wedstrijd van morgen”, benadrukte coach Mauricio Pochettino zaterdag. “Het standpunt van onze technisch directeur en onze voorzitter inzake de situatie van Mbappé is heel duidelijk. Of hij heeft gezegd dat hij de club wil gaan verlaten? Nee, hij heeft tegen mij niet gezegd dat hij weg wil bij PSG.” De transfermarkt sluit dinsdagavond zijn deuren.