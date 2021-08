Ronald Koeman: ‘Als ze geld hebben, moeten ze hem zeker halen’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 13:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:46

Ronald Koeman verwacht geen nieuwe spelers meer bij Barcelona en het is ook maar de vraag of de club nog spelers gaat uitzwaaien. De trainer van de Spaanse topclub is niet blij met het feit dat hij, inclusief geblesseerden, over liefst 31 spelers kan beschikken. Daar lijkt, zoals de zaken er nu voor staan, ook geen verandering in te komen. Koeman snapt tegelijkertijd dat de supporters niet blij zijn met de financiële beperkingen van Barcelona, zo vertelde hij op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Getafe.

“Het is niet goed om over individuen te praten”, antwoordde hij op een vraag over Samuel Umtiti, die niet wil vertrekken en in zijn missie lijkt te slagen. “De club weet wat ik wil, maar ik heb altijd gezegd dat ik spelers met een doorlopend contract respecteer. Ieder lid van de selectie weet wat zijn kansen op speeltijd zijn. Het is echter voor niemand goed als ik over individuen ga praten. Als alle geblesseerde spelers weer hersteld zijn, hebben we een selectie van 31 voetballers. Het is onmogelijk dat iedereen aan spelen toekomt.”

De fans van Barcelona betreuren het uitblijven van meer nieuwe spelers. “Dat begrijp ik, het is enigszins frustrerend. Maar tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. Financieel gezien kan Barcelona niet concurreren met clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City of Manchester United. Dat moeten we accepteren. We moeten hard werken om daar verandering in te brengen. Het is een proces dat veel tijd in beslag zal nemen. We kunnen geen transfers eisen die we ons in het verleden wel konden permitteren. We zijn dingen aan het veranderen en geven jongeren een kans. Maar we hebben ook zes, zeven spelers die nu geblesseerd zijn en in de basis kunnen staan. Ondanks alles hebben we veel illusie.”

Koeman weigerde om over een tussenjaar te praten. “Ik wil niet denken dat we geen prijzen gaan winnen", benadrukte de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Barcelona is een club die altijd over een winnaarsmentaliteit moet beschikken. De situatie van de club betekent echter dat we niet de beste club ter wereld kunnen zijn. Of kunnen we beweren dat we dat zijn. We weten dat we Lionel Messi missen. We hebben de beste speler ter wereld verloren, maar we gaan proberen om als elftal beter te worden. Om beter als collectief te spelen. Het is afwachten hoe we het ervan af zullen brengen.”

"We zijn bezig om een elftal voor de toekomst te bouwen, maar men zal geduld moeten opbrengen. Een achttienjarige Pedri is niet hetzelfde als een Pedri van 24 jaar. We bouwen iets, maar we hebben tijd nodig.” Aartsrivaal Real Madrid doet ondertussen verwoede pogingen om Kylian Mbappé in de komende dagen van Paris Saint-Germain over te nemen. “Als ze geld hebben, moeten ze hem zeker halen. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Ik zou hem ook wel willen hebben. Iedere club probeert zijn selectie te versterken. Als Real Madrid daartoe in staat is, perfect.”

Koeman snapt niet veel van de hoge bedragen die nog steeds worden neergeteld. “Het zijn absurde bedragen”, benadrukte de Nederlander. “En al helemaal op een moment met veel financiële moeilijkheden over heel de wereld. Het is van de gekke dat zulke bedragen voor voetballers worden neergeteld.” Hij weet niet of Barcelona de komende dagen nog spelers zal uitzwaaien. “De transfermarkt is nog maar een paar dagen geopend. Miralem Pjanic zit inderdaad bij de wedstrijdselectie. Zijn instelling is goed en daarom zit hij erbij. Het zou een gebrek aan respect van mijn kant zijn als ik dat niet zou doen.”