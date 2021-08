Matthijs de Ligt neemt afscheid van ‘perfect voorbeeld’ Cristiano Ronaldo

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 12:15

Niet alleen de spelers van Manchester United hebben na de bekendmaking van de rentree van Cristiano Ronaldo op Old Trafford van zich laten horen op sociale media. Ook de voetballers van Juventus, onder wie Matthijs de Ligt, kwamen met mooie woorden. “Het was een eer om met je op het veld te staan”, benadrukt de verdediger van het Nederlands elftal.

“Wat mij betreft ben je het perfecte voorbeeld voor iedere speler. Je laat zien dat je als voetballer altijd beter kan worden als je maar hard blijft werken en nooit tevreden bent met wat je al hebt gepresteerd”, somde De Ligt op. “Ik hoop dat je nog veel mooie dingen gaat laten zien, ik weet dat je nog niet klaar bent. Veel succes, Cris.”

In het seizoen 2018/19 speelde De Ligt met Ajax in de Champions League tegen het Juventus van Ronaldo. Een jaar later speelden ze samen voor de topclub uit Turijn. In totaal stonden de 22-jarige Nederlander en de 36-jarige Portugees in 68 wedstrijden samen op het veld.

Ronaldo was een groot voorstander van de komst van De Ligt naar Turijn. Na de finale van de Nations League in de zomer van 2019 zei de Portugees tegen de toen nog verdediger van Ajax dat hij naar Juventus moest komen. Niet heel veel later was de transfer van circa zeventig miljoen euro een feit.