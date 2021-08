Dit is het Europese speelschema van AZ, Feyenoord en Vitesse

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 11:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:42

Het speelschema van AZ, Feyenoord en Vitesse in de groepsfase van de Conference League is zaterdagmorgen bekendgemaakt. De eerste groepswedstrijd vindt buiten Nederland plaats: Feyenoord begint met een duel in Israël tegen Maccabi Haifa, Vitesse speelt bij NS Mura uit Slovenië en AZ gaat op bezoek bij Randers FC in Denemarken. Dat zijn ook meteen de tegenstanders die voor het laatste groepsduel naar Nederland komen.

De groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales van de Conference League. De nummers twee duelleren met de nummers drie van de groepsfase in de Europa League om de andere tickets voor de achtste finale. De groepswedstrijden worden gespeeld op 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 november, 25 november en 9 december. De finale is op woensdag 25 mei in Tirana.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het speelschema van AZ:

Donderdag 16 september: Randers FC - AZ, aftrap 21.00 uur

Donderdag 30 september: AZ - FK Jablonec, aftrap 18.45 uur

Donderdag 21 oktober: CFR Cluj - AZ, aftrap 21.00 uur

Donderdag 4 november: AZ - CFR Cluj, aftrap 18.45 uur

Donderdag 25 november: FK Jablonec - AZ, aftrap 21.00 uur

Donderdag 9 december: AZ - FC Randers, aftrap 18.45 uur

Het speelschema van Feyenoord:

Donderdag 16 september: Maccabi Haifa - Feyenoord, aftrap 18.45 uur

Donderdag 30 september: Feyenoord - Slavia Praag, aftrap 21.00 uur

Donderdag 21 oktober: Feyenoord - 1. FC Union Berlin, aftrap 18.45 uur

Donderdag 4 november: 1. FC Union Berlin - Feyenoord, aftrap 21.00 uur

Donderdag 25 november: Slavia Praag - Feyenoord, aftrap 18.45 uur

Donderdag 9 december: Feyenoord - Maccabi Haifa, aftrap 21.00 uur

Het speelschema van Vitesse:

Donderdag 16 september: NS Mura - Vitesse, aftrap 18.45 uur

Donderdag 30 september: Vitesse - Stade Rennais, aftrap 21.00 uur

Donderdag 21 oktober: Vitesse - Tottenham Hotspur, aftrap 18.45 uur

Donderdag 4 november: Tottenham Hotspur - Vitesse, aftrap 21.00 uur

Donderdag 25 november: Stade Rennais - Vitesse, aftrap 18.45 uur

Donderdag 9 december: Vitesse - NS Mura, aftrap 21.00 uur