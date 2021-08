PSV krijgt meteen Real Sociedad en AS Monaco op bezoek

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 11:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:17

Het speelschema van PSV in de groepsfase van de Europa League is zaterdagmorgen bekendgemaakt. De ploeg van trainer Roger Schmidt begint op donderdag 16 september met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad en sluit de groepsfase van het Europese toernooi op donderdag 9 december af op bezoek bij de club uit LaLiga.

PSV slaagde er deze week niet in om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Na een 2-1 nederlaag in het heenduel met Benfica eindigde de return deze week in een doelpuntloos gelijkspel voor eigen publiek. De Eindhovenaren speelden een uur lang met een man meer, maar slaagde er niet in om de Portugese muur te slechten.

PSV is de enige Nederlandse deelnemer in het tweede Europese toernooi. AZ kwam afgelopen donderdag ondanks een 2-1 zege net tekort tegen Celtic om de groepsfase van de Europa League te bereiken, waardoor de Alkmaarders in de Conference League uitkomen. PSV reikte vorig seizoen tot de knock-outronde van de Europa League, waarin Olympiacos te sterk was.

Het schema van PSV:

Donderdag 16 september PSV - Real Sociedad, aftrap 21.00 uur

Donderdag 30 september Sturm Graz - PSV, aftrap 18.45 uur

Donderdag 21 oktober PSV - AS Monaco, aftrap 21.00 uur

Donderdag 4 november AS Monaco - PSV, aftrap 18.45 uur

Donderdag 25 november PSV - Sturm Graz, aftrap 21.00 uur

Donderdag 9 december Real Sociedad - PSV, aftrap 18.45 uur