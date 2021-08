Champions League-debutant Sheriff Tiraspol wrijft in handen na loting

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 10:50 • Yanick Vos • Laatste update: 11:21

Voor het eerst in de geschiedenis is een club uit Moldavië erin geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Sheriff Tiraspol, afkomstig uit de dwergstaat Transnistrië, werd de afgelopen jaren steevast uitgeschakeld in de voorrondes van het miljardenbal, maar heeft het nu voor elkaar gekregen om door te dringen tot aan de hoofdfase van het toernooi. De komende maanden wacht de club ontmoetingen met Real Madrid, Internazionale en Shakhtar Donetsk.

Na FC Astana uit Kazachstan (2015) en Qarabag uit Azerbeidzjan (2017) levert nu ook Moldavië voor het eerst een club aan de Champions League. Toch zal het succes van Sheriff Tiraspol in eigen land mogelijk met een dubbel gevoel ontvangen zijn. Tiraspol is behalve de tweede stad van Moldavië ook de hoofdstad van de facto onafhankelijke dwergstaat Transnistrië. De regio ligt ten oosten van de rivier Dnjestr, tegen de grens van Oekraïne. In 1990 heeft het dwergstaatje zich afgescheiden van Moldavië. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verklaarde Moldavië zich onafhankelijk, maar Transnistrië besloot daar niet in mee te gaan. Een korte burgeroorlog volgde, waarna de Socialistische Sovjet Republiek Transnistrië ontstond. Internationaal wordt de staat niet erkend. Transnistrië draagt nog altijd zijn communistische roots met zich mee; op de rood en groen gestreepte vlag zijn de bekende hamer en sikkel terug te vinden. Door dit conflict kan Sheriff Tiraspol niet op de steun rekenen van een groot deel van de inwoners van Moldavië.

Sheriff Tiraspol heeft een niet al te grote geschiedenis; de club werd immers pas in 1997 opgericht. Een jaar na de oprichting promoveerde Sheriff Tiraspol al naar het hoogste niveau. Voor Moldavische begrippen werden er behoorlijke bedragen in de club gepompt, waardoor de club uit Tiraspol in korte tijd uitgroeide tot een topclub in eigen land. Het geld is afkomstig van Sheriff, het op één na grootste bedrijf in Transnistrië. Het megaconcern werd in de begin jaren negentig opgericht door Viktor Gushan en Ilya Kazmaly. De geldschieters, die onder meer tankstations, supermarkten, een tv-zender en een productiebedrijf in handen hebben, hadden grootse plannen met de club. Het Sheriff Stadium werd in 2002 gebouwd en biedt plaats aan 13.300 toeschouwers. Bij de oplevering van de nieuwe thuishaven had de club de eerste landstitels al gevierd. Sinds de promotie in 1998 naar de Divizia Nationala werd Sheriff Tiraspol liefst negentien keer landskampioen. Alleen in 2011 (Dacia Chisinau) en 2015 (FC Milsami Orhei) ging de landstitel aan de neus van de club uit Tiraspol voorbij. Met negentien landstitels, zeven Supercups en tien keer winst van het Moldavische bekertoernooi, is Sheriff Tiraspol de meest succesvolle club in Moldavië aller tijden.

Kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League is de volgende mijlpaal van de club. Al jaren probeerde Sheriff Tiraspol kwalificatie af te dwingen. De weg naar het miljardenbal bleek voorheen te lang. De kampioen van Moldavië, de nummer 34 op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, stroomt in de eerste voorronde in. In 2009 was Sheriff er voor het eerst heel dichtbij. In de play-offs bleek Olympiacos over twee duels een maatje te groot, waardoor de Griekse topclub zich plaatste voor de groepsfase van de Champions League. Desondanks was het toch feest in Tiraspol, daar de club voor het eerst mocht deelnemen aan de groepsfase van de Europa League. In een poule met Fenerbahçe, FC Twente en Steaua Boekarest eindigde Sheriff op een verdienstelijke derde plaats met vijf punten. Op de Tukkers werd op 22 oktober 2009 de eerste overwinning in de groepsfase van een eindtoernooi geboekt. De Moldaviërs wonnen destijds met 2-0. Daarna volgden nog drie deelnames aan de groepsfase van de Europa League; nooit wist Sheriff Tiraspol de groepsfase te overleven.

Dat Sheriff Tiraspol nooit verder is gekomen dan de groepsfase van de Europa League is niet verwonderlijk. De club werkt met een kleine begroting en de complete spelersgroep heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 12,98 miljoen euro. Ter vergelijking: de Eredivisie-clubs Heracles Almelo (14,08 miljoen) en Sparta Rotterdam (14,68 miljoen) beschikken over een spelersgroep met een hogere marktwaarde. Met een geschatte marktwaarde van niet meer dan een miljoen euro is aanvoerder annex aanvaller Frank Castañeda de duurste speler in de selectie. Des te knapper is het dat Sheriff erin is geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Middenvelder Dimitrios Kolovos is wellicht de enige speler van Sheriff die een belletje doet rinkelen bij de Nederlandse voetbalfans. De 28-jarige Griek droeg in het seizoen 2018/19 drie keer het shirt van Willem II. De Tilburgers huurden hem destijds van KV Mechelen. Heel succesvol was zijn verblijf in Tilburg niet: na 62 speelminuten in de Eredivisie werd zijn huurcontract bij Willem II eind 2018 al ontbonden. Kolovos was niet tevreden over zijn rol in de ploeg en maakte het seizoen vervolgens af op Cyprus bij Omonia Nicosia.

Het Champions League-seizoen is voor Sheriff Tiraspol al even onderweg. Begin juli stond daarom de dubbele ontmoeting met FC Teuta Durres op het programma voor de club die op overtuigende wijze kampioen was geworden. Met een doelsaldo van 116 voor en 7 tegen werd de negentiende landstitel uit de clubgeschiedenis in de wacht gesleept. De Albanees kampioen was niet opgewassen tegen de club uit Tiraspol. Na een 0-4 overwinning in Albanië was het team van trainer Yuriy Vernydub op eigen veld met 1-0 te sterk. In de volgende Champions League-voorronde was Alashkert Yerevan de opponent. Ook van de kampioen van Armenië werd twee keer gewonnen: 0-1 en 3-1. Sheriff had zich daarmee geplaatst voor de derde voorronde, waarin Rode Ster Belgrado de tegenstander was. Met de kampioen van Servië hadden de Moldaviërs het logischerwijs lastiger. Het team van trainer Dejan Stankovic was de torenhoge favoriet. De selectie van Rode Ster, met een geschatte marktwaarde van zestig miljoen euro, is op papier immers veel sterker. In Belgrado sleepte Sheriff een 1-1 gelijkspel uit het vuur. Castañeda was de doelpuntenmaker namens de Moldaviërs in een duel waarin de thuisploeg met tien man eindigde na een rode kaart van Guelor Kanga in de 58ste minuut. Met een man minder kreeg Rode Ster het niet voor elkaar om het tweede doelpunt te maken. In de return in Tiraspol tekende Danilo Arboleda voor het enige doelpunt van de wedstrijd en dus plaatste Sheriff zich voor de play-offs.

Nadat Sheriff Tiraspoll had afgerekend met de kampioenen van Albanië, Armenië en Servië, was Dinamo Zagreb de laatste horde op weg naar het miljardenbal. Op papier waren de Moldaviers opnieuw de mindere. De Kroatische buitenspeler Luka Ivanusec alleen al is met zijn marktwaarde van 13,5 miljoen euro meer waard dan de complete selectie van Sheriff. “Als je begint tegen die gasten is het elf tegen elf. En ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken”, sprak Johan Cruijff in 2013 toen Ajax in de Champions League een loodzware loting had met Barcelona, AC Milan en Celtic als tegenstander. Wellicht heeft Sheriff zich laten inspireren door deze uitspraak. Want ondanks de enorme verschillen op papier, liet de Moldavische kampioen zien hoe graag zij naar de Champions League wilden. Voor eigen publiek werd Dinamo Zagreb met 3-0 verslagen, mede door twee doelpunten van Adama Traoré, niet te verwarren met zijn naamgenoot bij Wolverhampton Wanderers. De Malinees international was van grote waarde voor Sheriff in de voorrondes van het toernooi. Net als Silva Henrique de Sousa Luvannor scoorde Traoré vier keer. Bij de return in Zagreb had Dinamo veel doelpunten nodig om de achterstand weg te poetsen. Gescoord werd er niet, waardoor Sheriff zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeerde voor de Champions League.

De eerste Moldavische club in de Champions League is een feit! ? Sheriff Tiraspol was in de laatste voorronde over twee duels 3-0 te sterk voor Dinamo Zagreb ????#ZiggoSport #UCL #DINSHE pic.twitter.com/ftyDgqjDlN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 26, 2021

24 jaar nadat de club werd opgericht maakt Sheriff Tiraspol zijn debuut in de Champions League. Daarmee verwelkomt de UEFA opnieuw een debutant, nadat sinds 2017 al Qarabag, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Rode Ster Belgrado, Young Boys, Red Bull Salzburg, Istanbul Basaksehir, FK Krasnodar, Midtjylland en Stade Rennais voor het eerst deelnamen. Sheriff Tiraspol behoort dit seizoen officieel tot de 32 beste clubs van Europa en ziet de miljoenen binnenstromen. Door de kwalificatie voor de groepsfase mag de club een startpremie van 15,65 miljoen euro bijschrijven en een premie van 1,137 miljoen euro op basis van de coëfficiëntenranglijst. Of meer premies in het vat zitten voor Sheriff valt te bezien. Een overwinning in de groepsfase levert 2,8 miljoen euro op, een gelijkspel 930.000 euro. Het zal voor Sheriff een loodzware opgave worden om punten te pakken. Donderdag werd de club uit Moldavië bij de loting gekoppeld aan Real Madrid, Internazionale en Shakhtar Donetsk. Het zijn prachtige tegenstanders voor de Champions League-debutant. Sheriff wacht een zware, maar geen onmogelijke opgave. Dat heeft de club in de voorrondes wel bewezen.