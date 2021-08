Ajax-bankzitter Rensch vermoedt reden achter oproep voor Oranje

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 09:05 • Laatste update: 09:21

Devyne Rensch is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor het Nederlands elftal. Het besluit van de keuzeheer om het Ajax-talent bij de definitieve Oranje-selectie te halen is opvallend, daar de verdediger onder trainer Erik ten Hag vooralsnog bankzitter is. Rensch denkt te weten hoe het komt dat hij ondanks zijn reserverol is uitgenodigd voor de komende interlandperiode.

Rensch brak vorig seizoen door bij Ajax. Het leidde tot een debuut in Jong Oranje op het EK tegen Jong Duitsland. Een kwartier voor tijd kwam hij als invaller binnen de lijnen in de met 1-2 verloren wedstrijd. “Ik denk dat meneer Van Gaal mij het afgelopen seizoen goed heeft bestudeerd en me graag eens aan het werk wil zien”, verklaart Rensch zijn eigen oproep in gesprek met De Telegraaf. In het interview zegt de verdediger dat het in zijn voordeel spreekt dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Rensch speelde onder Ten Hag tot dusver als rechts- en linksback en op het middenveld.

Van Gaal: 'Niet fitte spelers selecteer ik niet, behalve die jongens'

“Hij kan links en rechts spelen, dat maakt hem eigenlijk weinig uit”, zei Van Gaal vrijdag op de persconferentie over Rensch. De trainer vertelde dat hij zijn spelers selecteert op basis van vier ‘hoofdmomenten’: “Momenten bij balbezit, omschakeling naar balverlies, balverlies en omschakeling naar balbezit. Zijn gedrag (dat van Rensch, red.) in de vier hoofdmomenten heeft de doorslag gegeven.”

Rensch heeft bij Ajax op de backposities te maken met concurrentie van Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. “Ik vecht elke dag voor mijn plek. En dan is het aan de trainer of hij me opstelt of niet. Mijn voordeel is wel dat ik op meerdere posities inzetbaar ben. Bovendien wordt het een lang en druk seizoen. Dus mijn kansen gaan echt wel komen. Ik heb vorig seizoen laten zien wat ik kan, want ook Europees stond ik mijn mannetje. De trainer weet dat ik er sta als dat moet”, aldus Rensch.

De definitieve selectie van het Nederlands elftal:

Doel: Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Matthijs de Ligt (Juventus), Denzel Dumfries (Internazionale), Tyrell Malacia (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Stefan de Vrij (Internazionale), Jurriën Timber, Daley Blind, Devyne Rensch (allen Ajax)

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Guus Til (Feyenoord), Teun Koopmeiners (AZ)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Donyell Malen (Borussia Dortmund).