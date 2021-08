De Mos laakt ‘praatjes’ Van Ginkel: ‘Ik had hem sowieso niet gehaald bij PSV’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 07:55 • Yanick Vos • Laatste update: 08:33

Marco van Ginkel uitte dinsdagavond na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Benfica kritiek op de tactiek van PSV. De aanvoerder leek in een interview met RTL 7 niet blij met het wisselbeleid van Roger Schmidt, sprak van een gebrek aan inspiratie in zijn elftal en vond dat PSV te weinig probeerde om een doorbraak te forceren. Aad de Mos vindt dat Van Ginkel beter zijn mond had kunnen houden, nadat PSV er niet in slaagde om zich te plaatsen voor de Champions League.

PSV moest scoren om de 2-1 achterstand weg te poetsen die in Lissabon was opgelopen. Een uur lang speelden de Eindhovenaren op eigen veld met een man meer na een rode kaart van Lucas Verissimo. Van Ginkel gaf aan dat het baltempo van zijn ploeg niet hoog genoeg was om het Benfica moeilijk te maken, waarna hij kritiek uitte op het wisselbeleid van Schmidt. “Ik zou er een paar naar voren gooien, maar er is weinig gebeurd. Er komen aan de zijkant wat kleinere jongens bij (Bruma en Yorbe Vertessen, red.), maar de grote jongens bleven achterin staan. Je moet toch wat forceren, maar dat hebben we niet gedaan." Van Ginkel werd zelf in de zeventigste minuut gewisseld en had geen pijntjes, zei hij. "Nee. Niet blij mee. Maar ja, het is zo."

“Van Ginkel moet natuurlijk ook niet te veel praatjes hebben”, reageert De Mos in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. “Hij heeft ook twee kapotte knieën en ik heb hem ook niet gezien in die wedstrijd. Ik had hem sowieso niet gehaald bij PSV. De eerste les die je leert: geen geblesseerde, oude of luie spelers halen.” Van Ginkel kwam vorig jaar op huurbasis over van Chelsea, ondanks dat hij nog herstellende was van een knieblessure. Afgelopen zomer werd de 28-jarige middenvelder definitief door PSV in huis gehaald met een contract tot medio 2023.

Schmidt koos Van Ginkel deze zomer als zijn nieuwe aanvoerder, terwijl Cody Gakpo zijn tweede captain is. Zijn kritiek op het wisselbeleid en de tactiek van PSV was voor De Mos geen reden geweest om de aanvoerdersband af te pakken. Wel denkt hij dat Ramalho geschikter is om de band te dragen bij PSV. “Hij (Schmidt, red.) wilde hem absoluut halen, dan had ik die band aan hem gegeven. Want hij is echt heel goed, vind ik. Dan heb je ook echt een leider, die jongen straalt dat ook uit in het veld. Dan had ik hem die band gegeven. Je hebt een vaste aanvoerder met wie je altijd vast praat. En nu gaat die band door dat hele elftal heen. Ik hou daar niet van.”