James Rodríguez op weg naar oude liefde als onderdeel van ruildeal

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 07:10 • Yanick Vos • Laatste update: 09:56

James Rodriguez keert zeer waarschijnlijk terug naar FC Porto, de club waar hij tussen 2010 en 2013 onder contract stond. Diverse Engelse media meldden de afgelopen dagen dat de Colombiaan door Everton wordt ingezet als ruilmiddel voor een deal waarbij Luis Díaz de omgekeerde weg moet bewandelen. Fabrizio Romano meldt zaterdag dat een akkoord dichterbij is gekomen.

Volgens de Italiaanse transferexpert heeft Everton vertrouwen in een goede afloop. Er wordt een akkoord verwacht met Porto om de 24-jarige Colombiaan definitief in huis te halen. James Rodriguez, wiens contract op Goodison Park nog een jaar doorloopt met een optie voor nog een jaar, keert in dat geval terug bij Porto als de betrokken partijen het eens raken over het salaris van de routinier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Díaz is een achttienvoudig Colombiaans international. Hij speelt normaliter links op het middenveld, terwijl hij ook in de aanval op beide flanken uit de voeten kan. Porto nam hem in de zomer van 2019 voor een bedrag van ruim zeven miljoen euro over van Junior FC. In Portugal heeft hij zijn marktwaarde behoorlijk opgeschroefd. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op 25 miljoen euro.

James Rodríguez staat sinds de zomer van vorig jaar onder contract bij the Toffees. Technisch directeur Marcel Brands nam hem destijds transfervrij over van Real Madrid. Afgelopen seizoen kwam de aanvallende middenvelder tot 23 Premier League-wedstrijden, waarin hij 6 keer scoorde. Hij kwam in 2010 terecht bij Porto, dat hem destijds voor ruim zeven miljoen euro overnam van Club Atlético Banfeld. Drie jaar later werd hij voor 45 miljoen euro weggekocht door AS Monaco.