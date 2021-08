Ajax vraagt twintig miljoen: ‘Ze doen alles om hem nog te slijten’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 23:39

Ajax wil er in het slot van de transferwindow nog alles aan doen om David Neres te slijten, zo stelt Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf zegt in Kick-Off - de voetbalpodcast van de krant - dat er enkele clubs hebben geïnformeerd naar de Braziliaanse aanvaller, voor wie in tegenstelling tot eerdere berichten Olympique Lyon niet (meer) in de markt is. Ajax wil nog een bedrag van twintig miljoen euro overhouden aan Neres.

“Over Neres ging het verhaal dat Lyon in de markt zou zijn”, begint Verweij. “Dat zijn ze wel heel even geweest, maar dat zijn ze niet meer. Er zijn wat andere clubs die hebben geïnformeerd, dus iedereen hoopt dat het stilte voor de storm is. Want hoewel Erik ten Hag heel keurig zei dat hij Neres erbij wil houden, wil de club hem gewoon verkopen. Ajax wil ongeveer twintig miljoen euro, plus een doorverkooppercentage en bonussen. Ze doen echt alles om hem nog te slijten voor het einde van de transfermarkt.”

Ook André Onana kan in de laatste dagen van de transferwindow nog vertrekken bij Ajax. “Wat betreft Onana is er goed nieuws voor Ajax, want er zijn twee clubs die redelijk concreet voor hem zijn. Ajax moet hem deze periode wel verkopen, anders krijgen ze er niks meer of minder voor. Ze hopen dat hij onderdak vindt bij een andere club”, vertelt Verweij. Onana is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract, waardoor deze zomer het voorlaatste moment is voor de Amsterdammers om nog een transfersom voor de doelman te vangen.

Ajax nam deze week al wel afscheid van Jurgen Ekkelenkamp, die voor drie miljoen euro naar Hertha BSC vertrok. “Ekkelenkamp was voor hij compleet werd genegeerd door Erik ten Hag meer waard. Dat is een speler van Jong Oranje, dus drie miljoen euro is niet het bedrag dat Ajax ooit voor ogen had. Maar ja, bij Neres moet je niet vergeten dat er twee jaar geleden vanuit China 47 miljoen euro werd geboden. Het is ook een kunst om op tijd te verkopen.”

“Hij is veel geblesseerd geweest en op dit moment gewoon niet goed”, zo verklaart Verweij de reden waarom Ajax Neres nu wil slijten. “Af en toe zie je een glimp van de Neres van twee jaar geleden. Intern heeft Ajax al afscheid van hem genomen. Hetzelfde geldt voor Onana, die was volgens de berichten dertig miljoen euro waard. Als ze nu nog vijf miljoen voor hem krijgen, lopen ze de polonaise. Dat zijn bedragen waarvan je denkt: wow.”

Verweij plaatst zijn vraagtekens bij het besluit om Edson Álvarez niet voor twintig miljoen euro aan Stade Rennais te verkopen. “Je moet je afvragen of een passant als Erik ten Hag niet te veel macht heeft bij Ajax. Als directeur voetbalzaken (Marc Overmars, red.) of raad van commissarissen moet je gewoon zeggen dat Edson Álvarez voor twintig miljoen euro naar Stade Rennais gaat. Als je dat niet doet, loop je een heel groot risico. Want de kans is aanwezig dat het minder wordt. Hij heeft maar een halfjaar in de basis gestaan. Toen hij niet speelde, kon hij naar CSKA Moskou. Die wilden hem huren met een optie tot koop, ter waarde van zeven of acht miljoen euro.”