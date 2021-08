Peter Bosz komt goed weg en boekt eerste overwinning met Olympique Lyon

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 22:54 • Dominic Mostert

Olympique Lyon heeft de eerste overwinning van het nieuwe seizoen bijgeschreven. De ploeg van trainer Peter Bosz won vrijdagavond met 0-1 van Nantes door een doelpunt van Moussa Dembélé. In de slotfase moest Lyon zich beperken tot verdedigen, na een rode kaart voor verdediger Rafael, maar Nantes kwam niet meer langszij. Lyon overnacht op de zesde plek in de Ligue 1, met vijf punten uit vier duels.

Lyon hoopte de nare nasmaak van de remise tegen Clermont weg te spoelen: zondag gaf de ploeg van Bosz in de laatste tien minuten een 3-1 voorsprong uit handen. Lyon opende de score tegen Nantes na 34 minuten. Na een lange bal van achteruit van Maxence Caqueret controleerde Lucas Paquetá de bal met overmacht in het strafschopgebied. Hij nam het leer rond de zestienmeterlijn aan op de borst, draaide knap weg bij zijn bewaker en stuitte op Alban Lafont. In de rebound was Dembélé wel trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het doelpunt viel in en fase waarin Lyon het overwicht had, zonder veel kansen te creëren. In de tweede helft lieten Paquetá en Houssem Aouar kansen op de 0-2 liggen. Anthony Lopes voorkwam dat Ludovic Blas voor de gelijkmaker zorgde. Twaalf minuten voor tijd moest Lyon door met tien man, doordat Rafael zijn tweede gele kaart kreeg. Een slotoffensief van Nantes leverde vervolgens niets op, mede door een redding van Lopes op een inzet van invaller Samuel Moutoussamy vanbinnen het strafschopgebied.