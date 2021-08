Aankoop van 30 miljoen euro beleeft droomdebuut voor Internazionale

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 22:44 • Chris Meijer

Internazionale heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen weten te winnen. De regerend kampioen van Italië was vrijdagavond met 1-3 te sterk voor Hellas Verona. Inter kwam in Verona nog wel op achterstand door een doelpunt van Ivan Ilic, maar poetste dat in de tweede helft weg. De van Lazio overgekomen Joaquín Correa beleefde een absoluut droomdebuut, door als invaller twee doelpunten aan te tekenen.

Bij Inter had Stefan de Vrij zoals gebruikelijk een basisplaats. Denzel Dumfries begon - net als vorige week in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Genoa - op de reservebank en moet voorlopig Matteo Darmian nog voor zich dulden op de rechtsbackpositie. In tegenstelling tot vorige week kreeg Dumfries tegen Hellas Verona geen speelminuten van trainer Simone Inzaghi. In het Stadio Marc'Antonio Bentegodi van Verona kende Inter een matige start, want al na vijftien minuten spelen stond er een achterstand op het scorebord. Een pass van doelman Samir Handanovic kwam niet aan bij Marcelo Brozovic, waarvan voormalig NAC Breda-huurling Ivan Ilic profiteerde. De middenvelder verschalkte Handanovic met een bekeken stift.

Is dat even lekker debuteren ??

Joaquín Correa kopt tien minuten voor het einde Inter op voorsprong ?#ZiggoSport #SerieA #VeronaInter pic.twitter.com/TwOJoiJ9nR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2021

Ondanks een mogelijkheid voor Nicolò Barella duurde het tot kort na rust voor Inter de vroeg opgelopen schade kon repareren. Een verre inworp van Ivan Perisic werd mede dankzij Edin Dzeko verlengd, waardoor Lautaro Martínez in de doelmond de bal tegen de touwen kon werken. Via Martínez en Alessandro Bastoni kreeg Inter vervolgens mogelijkheden om de voorsprong te grijpen, maar de winnende treffer liet tot kort voor het einde op zich wachten.

En nog maar eentje van Correa ??

Een kwartier voor tijd debuteren en je ploeg vervolgens met twee goals naar de winst knallen ???#ZiggoSport #SerieA #VeronaInter pic.twitter.com/fUs0ElBBdl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2021

Met 74 minuten op de klok bracht Inzaghi de in een deal van dertig miljoen euro van Lazio overgenomen Correa in de lijnen als vervanger van Martínez en debutant had negen minuten nodig om zijn eerste doelpunt aan te tekenen. Correa liet een voorzet van Darmian op zijn hoofd vallen en stuurde de bal naar de verre rechterhoek, buiten het bereik van doelman Lorenzo Montipò. Met een raak schot vanaf de rand van het strafschopgebied bepaalde Correa in blessuretijd ook nog de eindstand op 1-3.