Duel tussen uitblinkers Mats Seuntjens en Michiel Kramer eindigt onbeslist

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 21:49 • Chris Meijer

Het duel tussen Fortuna Sittard en RKC Waalwijk heeft vrijdagavond geen winnaar gekregen. Beide ploegen kwamen een keer op voorsprong in Sittard, maar na negentig minuten voetballen stond er uiteindelijk een 2-2 eindstand op het scorebord. Aan de zijde van de thuisploeg was Mats Seuntjens de grote man met een doelpunt en een assist, terwijl Michiel Kramer namens RKC twee treffers verzorgde.

Fortuna was vorige week vrij, omdat het duel met AZ vanwege de Europese verplichtingen van de Alkmaarders werd verschoven. RKC won een week eerder van AZ, maar leed vervolgens tegen sc Heerenveen zijn eerste nederlaag van het seizoen. Tegen het nog ongeslagen Fortuna was de eerste kans voor RKC, toen Saïd Bakari de ruimte kreeg om uit te halen en de bal langs de verkeerde kant van de paal krulde. Na 23 minuten spelen kwam de thuisploeg echter op voorsprong.

Een voorzet van Mats Seuntjens bereikte Samy Baghdadi, die aan zijn directe tegenstanders ontsnapte na een fraaie loopactie en overtuigend raak schoot. RKC probeerde gaandeweg de eerste helft terug te komen in de wedstrijd en toonde zich bij hoekschoppen dreigend, maar zag dat de beste kansen vervolgens via Zian Flemming en Tesfaldet Tekie voor Fortuna waren. Toch leverde een hoekschop nog voor rust de gelijkmaker op. Doelman Yanick van Osch redde nog op een kopbal van Ahmed Touba, maar was kansloos op de rebound van Michiel Kramer.

De eerste mogelijkheid van de tweede helft was voor Vurnon Anita, die na een scrimmage de trekker over kon halen en zijn schot gekeerd zag worden. Met 55 minuten op de klok kwam RKC op voorsprong. Van Osch stuitte aanvankelijk nog Richard van der Venne, waarna de bal terechtkwam bij Jens Odgaard. Hij vond in de doelmond Kramer, die met het hoofd zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen kopte. Trainer Sjors Ultee bracht vervolgens Toshio Lake en Ben Rienstra binnen de lijnen. Rienstra maakte zijn officiële rentree voor Fortuna nadat hij even aan de kant stond, doordat er een hartafwijking bij hem werd ontdekt.

Met 68 minuten op de klok kwam Fortuna weer op gelijke hoogte. Tekie bediende Seuntjens, die met de buitenkant van de voet de uitkomende doelman Etienne Vaessen. Seuntjens was met een schot in het zijnet nog dicht bij de winnende treffer, maar in de gelijke stand kwam geen verandering meer. Fortuna en RKC tillen hun puntentotaal daarmee allebei naar vier en bezetten zodoende een plek in de middenmoot: de Limburgers zijn voorlopig de nummer zes van de Eredivisie, terwijl de ploeg van trainer Joseph Oosting twee plekken lager staat.