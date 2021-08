Van der Gijp: ‘Ze geven hem een astronomisch salaris om die kans te maken’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 21:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:24

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet te spreken over het wisselbeleid van Roger Schmidt in de wedstrijd tussen PSV en Benfica (0-0) in de laatste Champions League-voorronde. Met name zijn keuze om Noni Madueke twintig minuten voor tijd te vervangen voor Yorbe Vertessen kan niet op steun rekenen. De analisten van Veronica Inside vinden dat een speler met de kwaliteiten van Madueke altijd moet blijven staan, als een doelpunt gemaakt moet worden.

Van der Gijp twijfelt niet, als Wilfred Genee vraagt of de wissel van Madueke 'logisch' was. "Nee, natuurlijk niet. Hij speelde niet goed, maar hoe je het ook wendt of keert: hij is wel iemand waar constant dreiging van uitgaat. Die laat je staan. Je haalt je goals van het veld, dat moet je niet doen", benadrukt de oud-voetballer van PSV. "Hij kan met een bevlieging op ieder moment een wedstrijd beslissen", voegt Derksen toe. De beste kans van de wedstrijd was voor Eran Zahavi, die vlak voor het doel de bal tegen de lat schoot. "Die Zahavi hebben ze een astronomisch salaris gegeven om die kans erin te schieten. Die moet er gewoon in, klaar." Volgens eerdere berichtgeving krijgt Zahavi een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen.

Wat een kans voor PSV! Gakpo is er razendsnel vandoor na een fout van Vertonghen, maar Zahavi vergeet de bal tegen de touwen te schieten. #psvben #UCL pic.twitter.com/PeE62av1hw — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2021

Na de wedstrijd herhaalde Schmidt zijn wens om een nieuwe spits binnen te halen. "Fysieke kracht in het aanvallende gedeelte zou fijn zijn", zei hij op de persconferentie. Derksen heeft zich gestoord aan die uitspraken. "Ik word er moe van dat hij meteen na de wedstrijd loopt te zeuren om een fysiek sterke spits. Dan had je moeten winnen. Dan had je veertig miljoen euro gebeurd, dan had je Luuk de Jong kunnen halen. Gewoon winnen, je moet het zelf verdienen", oordeelt de analist. Van der Gijp is wat minder kritisch. "Dit ligt redelijk buiten je macht. Van de 180 minuten zijn ze 160 minuten veel beter geweest. In 20 minuten laat je het liggen. Dat is echt doodzonde."

"Benfica staat een uur met tien man, dan moet je er toch overheen walsen?", countert Derksen. "Als je die man hoort praten, denk je: zou hij wel gevoetbald hebben? Hij praat niet als een oud-voetballer over wisselen. Je weet: een speler met extreme individuele kwaliteiten laat je altijd staan, ook als hij een keer faalt. Een type als Bruma gaat je niet redden, maar Madueke kan dat wel." Over het geheel is Derksen nog niet overtuigd door Schmidt, die aan zijn tweede seizoen in Eindhoven is begonnen.

"Die man is hiernaartoe gehaald als de grote verlosser, want hij had de ultieme ideeën en had het uitgevonden. Hij heeft vorig jaar voornamelijk verwarring gesticht. Hij heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen met een goede overwinning op Ajax, dat kan ik hem niet ontzeggen. Hij ligt nu uit de Champions League. Hij zal, om zijn hachje te redden en status te behouden, echt kampioen van Nederland moeten worden. Al zijn eigen ideeën en het wisselen uitentreuren hebben vrijwel niets opgeleverd."