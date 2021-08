Azor Matusiwa lijkt op de valreep nog fraaie transfer te kunnen maken

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 20:15 • Laatste update: 20:28

FC Groningen lijkt Azor Matusiwa in de laatste dagen van de transferwindow nog kwijt te kunnen raken. Voetbal International meldt vrijdagavond dat Stade Reims zich in Groningen gemeld heeft voor de 23-jarige middenvelder. De huidige nummer twaalf van de Ligue 1 versterkte zich eerder in deze transferwindow al met Mitchell van Bergen, die voor twee miljoen euro wordt overgenomen van sc Heerenveen.

Matusiwa liet vorige week nog aan Voetbal International dat het ‘heel rustig’ was rond hem. “Misschien wel verrassend, ja. Je ziet toch dat de markt langzaam op gang komt, er is ook veel minder geld als gevolg van corona. Je ziet het niet alleen bij mij, maar ook bij iemand als Joey Veerman”, zei de middenvelder. "Als er nog wat komt, ga ik daar rustig over nadenken. Als het rustig blijft, dan blijf ik met alle plezier bij FC Groningen. Ik heb het goed naar mijn zin.”

Nu kan Matusiwa in het slot van de transferwindow alsnog een fraaie transfer maken, daar Stade Reims zich bij FC Groningen gemeld heeft. Een jaar geleden was Matusiwa ook al dicht bij een transfer naar de Ligue 1, toen FC Metz voor hem in de markt was. Destijds kwam het niet van een vertrek, maar met Laros Duarte van Sparta Rotterdam heeft FC Groningen nu al een eventuele opvolger voor Matusiwa in het vizier.

Matusiwa speelde in de jeugdopleiding van Almere City en Ajax, alvorens hij in 2019 na een huurperiode bij De Graafschap bij FC Groningen terechtkwam. Sindsdien speelde hij exact vijftig officiële wedstrijden voor FC Groningen. Zijn contract loopt voorlopig nog door tot medio 2023. FC Groningen moet in de slotfase van de transferwindow ook nog vrezen voor het vertrek van Ahmed El Messaoudi en Jørgen Strand Larsen, terwijl Gabriel Gudmundsson in de concrete belangstelling van Lille OSC staat.