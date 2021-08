Conference League-loting levert Feyenoord zorgen over Jahanbakhsh op

Het is nog maar de vraag of Feyenoord in de Conference League-wedstrijden tegen Maccabi Haifa kan beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller uit Iran kon in 2016 al niet meedoen in de twee wedstrijden van AZ tegen Maccabi Tel Aviv in de groepsfase van de Europa League. Iran erkent Israël niet en verbiedt zijn sporters om uit te komen tegen sporters uit Israël.

De Telegraaf roept vrijdagavond in herinnering dat AZ in 2016 besloot om Jahanbakhsh uit de selectie te houden voor beide ontmoetingen met Maccabi Tel Aviv. Er bestond immers een reëel gevaar dat Jahanbakhsh nooit meer voor de nationale ploeg in zijn land kon uitkomen. Een stempel van Israël in zijn paspoort zou problemen kunnen opleveren als de rechtsbuiten zijn thuisland Iran wil betreden.

Vijf jaar geleden voerde AZ uitgebreid overleg met het management van de speler over de situatie. Directeur Max Huiberts sprak toen van een 'lastige situatie'. "We kennen de gevoeligheden tussen beide landen, en het risico dat Alireza loopt om in de toekomst eventueel niet meer uit te komen voor zijn nationale team, dat is iets wat wij niet willen", zei hij.

Jahanbakhsh maakte al drie goals in de Conference League-voorrondes. Donderdag werd al duidelijk dat Feyenoord weinig vervangers voor de buitenspeler voorhanden heeft. Hij viel in de slotfase uit tegen IF Elfsborg (3-1) en werd vervangen door debutant Mimeirhel Benita. "Toen ik naast me op de bank keek, zag ik maar één echte buitenspeler. Dat was Mimi, zoals hij genoemd wordt. Dan is het ook logisch dat je hem inbrengt", zei trainer Arne Slot daarover.