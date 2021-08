Transfercoup bij Heerenveen compleet: Van Bergen trekt niet naar Engeland

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 19:12 • Chris Meijer

Mitchell van Bergen verruilt sc Heerenveen voor Stade Reims, zo maken de Friezen via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige aanvaller leek op weg naar Middlesbrough, met wie Heerenveen eveneens een akkoord bereikte. De Franse club heeft zich daarna nog in Friesland gemeld en kaapt Van Bergen nu voor de neus van de Engelsen weg, voor een bedrag dat volgens Voetbal International ruim twee miljoen euro bedraagt.

“Mitchell kwam in 2018 bij sc Heerenveen en heeft altijd alles voor de club gegeven. Hij was op zoek naar een nieuwe prikkel en heeft nu met Reims een prachtige uitdaging te pakken. Wij zijn blij voor hem maar ook trots dat er wederom een talentvolle speler via sc Heerenveen naar een buitenlandse topcompetitie vertrekt. We wensen Mitchell dan ook heel veel succes met deze volgende stap in zijn carrière”, zegt technisch manager Ferry de Haan op de website van Heerenveen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Bergen kwam drie seizoenen geleden over van Vitesse en ondertekende een contract voor vier jaar. Pogingen van Heerenveen om de contractuele samenwerking te verlengen, liepen op niets uit en deze transferperiode is dan ook de een-na-laatste mogelijkheid voor de Friezen om nog een transfersom aan de aanvaller over te houden. Heerenveen wil nog een vervanger in huis halen voor Van Bergen. Vitesse krijgt volgens afspraak een deel van een transfersom; het zou gaan om tien procent. Van Bergen speelde in zijn nog prille loopbaan al 120 duels in de Eredivisie en daarin was hij goed voor 17 doelpunten.

Met de stap naar Stade Reims, waar ook Kaj Sierhuis onder contract staat, vist Middlesbrough achter het net in Heerenveen. De huidige nummer twaalf van de Championship bereikte eerder een akkoord met Heerenveen over een nagenoeg gelijke transfersom. “Wij leveren er niet op in. Nu is het aan de speler zelf”, zei De Haan afgelopen week in gesprek met de Leeuwarder Courant. Zijn keuze is dus op de huidige nummer twaalf van de Ligue 1 gevallen.