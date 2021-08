Cristiano Ronaldo komt via Instagram met afscheidsbericht voor Juventus

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 18:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:01

Cristiano Ronaldo heeft afscheid genomen van Juventus. De aanvaller publiceert vrijdagavond een bericht op Instagram, waarin hij de liefde betuigt aan de club en aan Turijn. Ronaldo heeft zich altijd maximaal ingespannen voor de club en samen zijn er 'prachtige dingen bereikt', schrijft hij. Vrijdagavond maakte Manchester United bekend een akkoord te hebben bereikt met Juventus over de terugkeer van CR7.

Ronaldo plaatst via Instagram een video van zijn hoogtepunten in dienst van Juventus en beëindigt de beelden met de boodschap: 'Dank aan iedereen.' Als begeleidende tekst schrijft Ronaldo: "Ik vertrek vandaag bij een geweldige club, de grootste club in Italië en zeker een van de grootste in heel Europa. Ik heb mijn hart en ziel gegeven voor Juventus en ik zal mijn hele leven houden van de stad Turijn."

"De tifosi bianconeri (fans van Juventus, red.) hebben me altijd gerespecteerd en ik heb geprobeerd mijn dank daarvoor te uiten door in iedere wedstrijd, ieder seizoen en ieder toernooi voor ze te vechten. Terugkijkend kunnen we stellen dat we prachtige dingen hebben bereikt. We hebben niet alles bereikt waarop we hoopten, maar we hebben samen een prachtig verhaal geschreven", aldus de Portugees. "Ik ben altijd een van jullie. Jullie zijn deel van mijn geschiedenis, net als ik voel dat ik deel van die van jullie ben. Italië, Juve, Turijn, tiffosi bianconeri, jullie zitten voorgoed in mijn hart."

Eerder op de vrijdag meldde Marca dat Juventus in Eden Hazard een geschikte opvolger van Ronaldo ziet. De club zou Hazard op huurbasis willen overnemen van Real Madrid. De Belgische aanvaller wil het liefst blijven in het Santiago Bernabéu, maar beseft dat hij mogelijk minder aan spelen toekomt als Kylian Mbappé wordt aangetrokken, klonk het. Het is onbekend of Real Madrid wil meewerken aan een tijdelijk vertrek van Hazard, wiens contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2024.