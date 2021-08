RB Leipzig grapt over transfer Ronaldo: ‘Het moment waarop hij zich bedacht’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 18:43 • Dominic Mostert

RB Leipzig heeft vrijdagavond met een knipoog gereageerd op de transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United. De aanvaller leek Juventus te gaan inruilen voor Manchester City, maar opteerde op het laatste moment voor een terugkeer op Old Trafford. Die keuze heeft volgens Leipzig alles te maken met de Champions League-loting van donderdag.

Manchester City kwam terecht in een poule met Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Club Brugge en Ronaldo wilde die groep ontlopen, grapt Leipzig. De club plaatst een foto van het moment tijdens de loting waarop de naam van Leipzig uit de koker komt. "Het moment waarop Ronaldo zich bedacht. Sorry Manchester City, hij wilde gewoon de groep des doods ontlopen." Met Manchester United zal hij in een groep met Villarreal, Atalanta en Young Boys spelen. Manchester United heeft vrijdagavond melding gemaakt van een akkoord met Juventus over de komst van Ronaldo; hij wordt spoedig verwacht voor de medische keuring.