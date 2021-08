Maxim Gullit gaat voor kans in de Eredivisie na vertrek bij AZ

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 18:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:07

Maxim Gullit ruilt AZ in voor SC Cambuur, zo maken beide clubs vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. De verdediger wordt gekocht en tekent een tweejarig contract. Bovendien versterkt de promovendus zich met de negentienjarige aanvallende middenvelder Filip Krastev, die wordt gehuurd van Lommel SK uit België, onderdeel van de City Football Group. Cambuur maakt geen melding van een optie tot koop.

Gullit stroomde deze zomer officieel door van de jeugdopleiding van AZ naar de A-selectie. De twintigjarige centrumverdediger, ook inzetbaar als linksback, kwam in de afgelopen jaren tot 55 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en debuteerde tijdens de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen HNK Rijeka (4-1) op 29 oktober 2020 voor het eerste elftal. Het is zijn enige optreden voor AZ 1. De zoon van Ruud Gullit en Estelle Cruijff speelde ook zeven wedstrijden voor Oranje Onder-19.

Bij Cambuur komt Gullit met Mees Hoedemakers, Erik Schouten, Jamie Jacobs, Michael Breij en Nick Doodeman nog vijf andere ex-AZ’ers tegen. Krastev maakte in de zomer van 2020 de overstap van Slavia Sofia naar Lommel en werd met een transfer van 2,3 miljoen euro de duurste Bulgaarse tiener aller tijden. Hij speelde in september 2020 zijn eerste en tot dusver enige wedstrijd voor de nationale ploeg van Bulgarije. Krastev bracht de tweede seizoenshelft van 2020/21 op huurbasis door bij Troyes en gaat nu zijn geluk beproeven in Friesland.

Financieel en technisch directeur Gerald van den Belt is blij met de komst van de beide jongelingen, vertelt hij op de clubsite. "We hebben wat geduld moeten hebben, maar het is mooi dat het nu ook wordt beloond. Dit zijn twee spelers die met hun veelzijdigheid en specifieke kwaliteiten ons team beter gaan maken en daarnaast onze technische staf meer opties bieden. Dat is precies wat we voor ogen hadden en ik kijk er naar uit om ze in het Cambuur-shirt te zien spelen."