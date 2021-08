Slot: ‘Toen ik naast me op de bank keek, zag ik maar één echte buitenspeler’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 18:21 • Dominic Mostert

Mimeirhel Benita maakte donderdagavond zijn debuut voor Feyenoord. De zeventienjarige aanvaller verving Alireza Jahanbakhsh drie minuten voor tijd in de uitwedstrijd tegen IF Elfsborg (3-1 nederlaag) in de laatste Conference League-voorronde. Arne Slot beloonde Benita voor de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, maar maakt tegenover Feyenoord TV tegelijkertijd duidelijk dat het debuut van de jongeling te maken heeft met een gebrek aan alternatieven.

Benita zat nooit eerder bij de selectie voor een officieel duel, maar mocht in de voorbereiding invallen tegen ADO Den Haag (1-1) en zat op de bank tegen Atlético Madrid (2-1 zege). "Hij zit al jarenlang in de opleiding en is dit jaar begonnen bij de Onder-21", vertelt Slot over zijn pupil. Benita speelde tot dusver met name wedstrijden voor Feyenoord Onder-17: in 38 duels voor die jeugdploeg was hij goed voor 11 doelpunten en 10 assists. Bovendien kwam hij viermaal uit voor de Onder-18. "Het is een speler die heel veel op rechtsbuiten heeft gespeeld, maar afgelopen seizoen ook wel een aantal keer op rechtsback is uitgeprobeerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een jonge jongen, met goede bewegingen, snelheid en agressiviteit", somt de trainer op. "Gisteren viel Alireza uit. Toen ik naast me op de bank keek, zag ik maar één echte buitenspeler. Dat was Mimi, zoals hij genoemd wordt. Dan is het ook logisch dat je hem inbrengt. Hij had pas twee keer meegetraind bij ons, dus het is moeilijk om daar iets van te vinden. Maar ik had hem zaterdag in de Onder-21 gezien. Zoals iedereen gisteren heeft gezien, waren er maar vijf of zes veldspelers (zes, red.) bij ons op de bank. Eentje daarvan was zestien jaar, een ander zeventien, er waren twee centrumspitsen en nog Ramon Hendriks. Ja, dan weet je ook hoe we er in de breedte voor staan."

Feyenoord verloor met 3-1 in Zweden, maar plaatste zich dankzij een 5-0 zege in De Kuip wel voor de groepsfase. Vrijdag werd de club gekoppeld aan Slavia Praag, 1. FC Union Berlin en Maccabi Haifa. "We loten best sterke ploegen. Uit pot 1 loot je altijd een sterke ploeg; uit pot 3 hebben we bijna de sterkst mogelijke ploeg geloot. Maccabi Haifa kennen we niet heel goed, maar heb ik vaak genoeg voorbij zien komen in Europa. Het had ook zomaar een Europa League-loting kunnen zijn."