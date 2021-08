‘PSG wil voor een absoluut waanzinnig slot van de transfermarkt zorgen’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 17:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:25

Paris Saint-Germain gaat voor een spectaculair slot van de transfermarkt met de komst van Erling Braut Haaland, zo meldt The Telegraph vrijdagmiddag. Volgens de krant is de spits van Borussia Dortmund in beeld als opvolger van Kylian Mbappé, die op zijn beurt wordt begeerd door Real Madrid. De krant spreekt van mogelijkerwijs 'een van de meest memorabele slotstukken van een transferperiode ooit'.

PSG heeft contact opgenomen met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Haaland, met de vraag of zijn cliënt oren heeft naar de overstap naar Parijs. Het is onduidelijk hoe de Noor er zelf tegenaan kijkt, maar zijn club wil hem in ieder geval niet laten gaan. "Het lijkt me vrij duidelijk dat Haaland bij Dortmund zal blijven", zei algemeen directeur Hans-Joachim Watzke eind juli nog. "Ik zeg dat eigenlijk iedere dag, maar niemand lijkt ernaar te luisteren, omdat ik iedere week wel een nieuw gerucht hoor."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland heeft een contract tot medio 2024 in Dortmund. Hij werd in de afgelopen maanden gelinkt aan clubs als Chelsea, Manchester United en Real Madrid. In een interview met BILD in juli noemde Haaland de kans op een langer verblijf bij Borussia Dortmund groot, mede doordat zijn contract doorloopt. "En daarnaast heb ik het hier goed naar mijn zin. Het veroveren van de Duitse beker speelt ook een belangrijke rol, want prijzen winnen is iets wat ik heel graag doe", maakte hij duidelijk.

Ook Everton-spits Richarlison wordt als een serieuze optie gezien in het Parc des Princes. PSG strikte de afgelopen maanden Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Gianluigi Donnaumma op transfervrije basis, maar zal voor Haaland en Richarlison wel een transfersom moeten betalen. Met een transfer van Haaland naar PSG en van Cristiano Ronaldo naar Manchester United zou de transfermarkt een waanzinnig slot kennen.