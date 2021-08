‘Hazard plots transferdoelwit na beweging rond Ronaldo en Mbappé’

Cristiano Ronaldo staat op het punt om Juventus in te ruilen voor Manchester United en dus zoekt de Italiaanse grootmacht naar vervangers. Volgens Marca is La Vecchia Signora uitgekomen bij Real Madrid met het verzoek om Eden Hazard op huurbasis over te nemen. De Belgische aanvaller wil het liefst blijven in het Santiago Bernabéu, maar beseft dat hij mogelijk minder aan spelen toekomt als Kylian Mbappé wordt aangetrokken, zo klinkt het.

Ronaldo is hard op weg naar Manchester United, dat een bod van naar verluidt 28 miljoen euro op hem heeft uitgebracht. Met nog vier dagen tot het sluiten van de transfermarkt is haast geboden voor Juventus in de zoektocht naar een vervanger. Italiaanse media meldden dat Mauro Icardi op het wensenlijstje stond, maar Paris Saint-Germain wil de Argentijnse spits niet laten gaan naar de club uit Turijn.

In navolging van Marca meldt ook de Italiaanse journalist Nicolo Balice van onder meer Corriere dello Sport dat Hazard bovenaan het wensenlijstje van Juventus staat. De dertigjarige Belg staat sinds 2019 onder contract bij Real Madrid, dat destijds 115 miljoen euro voor hem betaalde. Mede door blessureleed kwam Hazard tot dusver niet volledig uit de verf. In alle competities kwam hij niet verder dan vijf doelpunten.

Het is onbekend of Real Madrid wil meewerken aan een tijdelijk vertrek van Hazard, wiens contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2024. De Spaanse topclub is achter de schermen hard aan het werk om Mbappé over te nemen van Paris Saint-Germain. Een eerste bod van 160 miljoen euro werd geweigerd, waarna de Koninklijke terugkwam met een bod van 170 miljoen euro plus tien miljoen aan variabelen.