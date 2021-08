Cristiano Ronaldo verlaat Juventus en keert terug bij Manchester United

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 17:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:23

Cristiano Ronaldo keert terug bij Manchester United, zo bevestigt de club vrijdagmiddag. De journalist maakt melding van een akkoord tussen beide clubs, terwijl Ronaldo zelf ook overeenstemming heeft bereikt met de Premier League-club. Volgens The Athletic en Fabrizio Romano komt hij voor 15 miljoen euro plus 8 miljoen aan mogelijke bonussen over van Juventus. Ronaldo gaat een contract voor twee seizoenen ondertekenen op Old Trafford en zal spoedig de medische keuring doorlopen.

Ronaldo leek in de afgelopen dagen op weg naar Manchester City. The Citizens hebben inderdaad nagedacht over zijn komst, maar haakten vrijdagmiddag definitief af. Vervolgens werd duidelijk dat Manchester United de beste papieren had voor de komst van de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar. Op dat moment had Ronaldo zijn vertrekwens intern al bekendgemaakt bij Juventus en was hij op het vliegtuig gestapt.

“Cristiano Ronaldo? We hebben altijd goed contact gehouden”, sprak United-manager Ole Gunnar Solskjaer, die bij United zelf nog samenspeelde met de 36-jarige Ronaldo, vrijdag op een persconferentie. “Bruno (Fernandes, red.) heeft met hem gesproken en hij weet wat wij voor hem voelen. Als hij ooit zou vertrekken bij Juventus, dan weet hij ons te vinden. Cristiano is een legende van deze club, de beste speler aller tijden als je het mij vraagt. Ik heb het geluk gehad dat ik met hem heb mogen spelen. We gaan zien wat er gebeurt.”

Ronaldo gaat beginnen aan zijn tweede dienstverband bij Manchester United. Hij werd in 2003 door the Red Devils voor negentien miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal en bleef zes jaar in Engeland. Met Ronaldo in de ploeg won Manchester United onder meer drie landstitels en één Champions League. Hij was zelf verantwoordelijk voor 118 doelpunten in 292 officiële duels en won de Ballon d'Or in 2008. In de zomer van 2009 vertrok Ronaldo voor 94 miljoen euro naar Real Madrid.

Eerder op de vrijdag meldde Marca dat Juventus in Eden Hazard een geschikte opvolger van Ronaldo ziet. De club zou Hazard op huurbasis willen overnemen van Real Madrid. De Belgische aanvaller wil het liefst blijven in het Santiago Bernabéu, maar beseft dat hij mogelijk minder aan spelen toekomt als Kylian Mbappé wordt aangetrokken, klonk het. Het is onbekend of Real Madrid wil meewerken aan een tijdelijk vertrek van Hazard, wiens contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2024.