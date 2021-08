Schmidt vraagt De Jong om meer kwaliteit in PSV-selectie

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 16:24 • Yanick Vos

Roger Schmidt hoopt nog voor het sluiten van de transfermarkt op de komst van een aantal nieuwe spelers. De PSV-trainer is namelijk ontevreden over de breedte van zijn selectie, zo liet hij vrijdag weten op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdagavond tegen FC Groningen (20.00 uur). Schmidt zou graag een nieuwe spits verwelkomen.

PSV verkocht Donyell Malen aan Borussia Dortmund, maar haalde tot dusver geen vervanger. “Als je kijkt naar onze ploeg, hebben we op dit moment bijvoorbeeld maar één volwaardige diepe spits tot onze beschikking”, doelde hij op Eran Zahavi. “Dat is zeker als je naar andere teams kijkt gewoon weinig.” Schmidt heeft met Maxi Romero nog een spits in huis, maar hij staat buitenspel door een blessure. “Dat is een speler die een jaar geblesseerd is geweest”, tekende het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Schmidt. “Wel is hij een speler die ons nog iets kan brengen.”

Op de vraag wat het hoogste op zijn verlanglijstje staat, antwoordde Schmidt: “Kwaliteit. Extra kwaliteit hebben we nodig”, benadrukte de trainer. Samen met technisch manager John de Jong kijkt Schmidt naar mogelijkheden op de transfermarkt. “Voor mij is het nu makkelijk omdat ik me concentreer op de ploeg die tegen FC Groningen gaat spelen. Dat is een belangrijke wedstrijd, waarin we een intensieve zomer met enorm veel wedstrijden goed willen afsluiten.”

Met Cody Gakpo beschikt Schmidt in ieder geval over een aanvaller met veel kwaliteit. De trainer is zeer tevreden over de ontwikkeling van de buitenspeler. “De laatste weken heeft hij grote stappen gezet”, zei Schmidt. “In de laatste twee duels met Benfica was hij top. Afgelopen dinsdag zag ik bij hem echt leiderschap, hij is niet voor niets mijn tweede aanvoerder. Hij was bijna niet te stoppen, op een heel hoog niveau. Ik ben heel trots op hem en kijk ernaar uit om met hem te blijven werken en hem te ontwikkelen.”