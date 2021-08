Manchester City zet streep door komst Cristiano Ronaldo

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 15:35 • Yanick Vos • Laatste update: 15:45

Cristiano Ronaldo maakt niet de overstap van Juventus naar Manchester City. De BBC en transferexpert Fabrizio Romano melden vrijdag dat de Premier League-club een streep heeft gezet door zijn komst. Volgens de berichtgeving hebben the Citizens het aantrekken van de Portugees overwogen, maar is het besluit genomen om zijn komst niet te realiseren.

Romano benadrukt op Twitter dat Manchester City de afgelopen dagen niet tot een akkoord is gekomen met Ronaldo over zijn persoonlijke voorwaarden. Ook met Juventus is er geen moment een akkoord geweest over een eventuele transfersom. Nu Manchester City, dat eerder al naast de komst van Harry Kane greep, is afgehaakt voor Ronaldo, lijkt Manchester United de beste papieren te hebben voor zijn komst. Romano en diverse Engelse media melden vrijdag dat United in gesprek is met Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes over een terugkeer van de 36-jarige aanvaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo zal Juventus naar alle waarschijnlijkheid hoe dan ook verlaten. De Portugees heeft het trainingscomplex van Juventus vrijdagochtend al na veertig minuten heeft verlaten om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Ronaldo, wiens contract in Turijn doorloopt tot medio 2022, wil zijn afscheid bij Juventus nog deze vrijdag afronden, zo klinkt het. Volgens Romano vraagt La Vecchia Signora minstens 25 miljoen euro voor Ronaldo.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft vrijdag op een persmoment toegegeven dat Ronaldo op het punt staat om Juventus te verlaten. "Ronaldo heeft mij donderdag laten weten dat hij niet de intentie heeft om bij Juventus te blijven. Hij heeft daarom vanochtend niet getraind en zal ook niet worden opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Empoli. Of ik teleurgesteld ben? Nee, het is zijn keuze uiteindelijk. Onder meer Zinédine Zidane is ook ooit vertrokken bij Juventus. Maar de club zal altijd blijven bestaan, dat is het belangrijkste. We zijn Ronaldo veel dank verschuldigd, maar we moeten nu ook door", zei de coach.

Snel meer.