Van de Looi selecteert door: vijftien debutanten bij Jong Oranje

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 14:14 • Yanick Vos • Laatste update: 14:20

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi heeft vijftien debutanten opgenomen in zijn selectie voor de komende interlandperiode. Na het afgelopen EK is er een nieuwe lichting spelers speelgerechtigd, waardoor Van de Looi uit is gekomen bij nieuwe talenten die geboren zijn na 1 januari 2000.

Jay Gorter (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Coventry City), Daniël van Kaam (FC Groningen), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Quinten Timber (FC Utrecht), Sepp van den Berg (Preston North End), Fodé Fofana (PSV), Bart Verbruggen (Anderlecht), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) zijn voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Van Gaal over Nederlandse clubs in Europa: 'Geen makkie voor Ajax' Meer videos

Van de Looi begint met zijn ploeg op dinsdag 7 september aan de EK-kwalificatiecyclus voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië. Jong Oranje begint dan om 18.45 uur in de Adelaarshorst in Deventer tegen Jong Moldavië. Zwitserland, Bulgarije, Wales en Gibraltar zijn de andere tegenstanders. Behalve de debutanten heeft Van de Looi in zijn selectie ook gekozen voor bekende namen zoals Sven Botman (Lille OSC), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Myron Boadu (AS Monaco), Ludovit Reis (Hamburger SV), Joshua Zirkzee (Anderlecht) en Brian Brobbey (RB Leipzig).

Selectie Jong Oranje

Doel: Jay Gorter (Ajax), Bart Verbruggen (Anderlecht), Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Verdediging: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) Ian Maatsen (Coventry City), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Sven Botman (Lille OSC), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam)

Aanval: Myron Boadu (AS Monaco) , Daishawn Redan (Hertha BSC), Fodé Fofana (PSV), Brian Brobbey (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (Anderlecht)