Van Gaal: ‘De Ligt heeft duidelijk aangetoond dat hij daar niet kan spelen’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 13:40 • Yanick Vos

Louis van Gaal wilde vrijdagmiddag nog niet bevestigen of Virgil van Dijk zijn aanvoerder is. De bondscoach van Oranje sprak al wel met de Liverpool-verdediger over het aanvoerderschap. Van Dijk is weer fit nadat hij maanden aan de kant stond met een zware knieblessure. De mandekker zal in een eventuele vijfmansdefensie in ieder geval niet met Matthijs de Ligt aan zijn linkerzijde spelen. Van Gaal is allesbehalve onder de indruk geraakt van het optreden van de Juventus-verdediger in het shirt van Oranje aan de linkerkant van de verdediging.

Van Gaal gaf vrijdag tijdens de persconferentie aan dat hij zich niet wil vasthouden aan één systeem. De bondscoach laat de speelwijze afhangen van de kwaliteiten van de tegenstander. In de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ontbreekt De Ligt door een schorsing. Zijn afwezigheid heeft geen gevolgen voor de speelwijze, benadrukte de trainer, die terugkwam op de keren dat De Ligt in een 5-3-2-systeem als meest linkse centrumverdediger speelde. “Hij heeft duidelijk aangetoond dat hij niet aan die linkerkant kan spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Van Gaal over Nederlandse clubs in Europa: 'Geen makkie voor Ajax' Meer videos

De afwezigheid van De Ligt tegen Noorwegen baart Van Gaal geen zorgen. “Stefan de Vrij heeft het de laatste interlands zeer goed gedaan, dus ik ben niet zo bang.” Voor de Noorse spits Erling Braut Haaland heeft Van Gaal geen angst. “'Dat is wel een speciaal figuur, maar wij hebben ook heel goede verdedigers, toevallig. Dus het moet niet zoveel uitmaken, denk ik. En ik denk dat 5-3-2 niet uit zal maken als Noorwegen bijvoorbeeld 4-4-1-1 speelt. Dat kunnen ze ook spelen. Dan heb je met drie verdedigers een probleem. Het hangt dus inderdaad af van onze eigen spelerskwaliteiten, maar ook van wat Noorwegen daar tegenover brengt. Daar zal je op berekend moeten zijn.”

Van Gaal sprak in aanloop naar zijn aanstelling als bondscoach en de komende interlandperiode met diverse internationals, onder wie Van Dijk. De Liverpool-verdediger was onder Ronald Koeman en Frank de Boer aanvoerder van Oranje. “Ik vond dat een heel interessant gesprek. Je zult zien of hij mijn aanvoerder is. Ik heb altijd de gewoonte gehad om drie aanvoerders aan te wijzen, dat zal je ook wel in de komende week zien. Ik heb de spelers daar nog niet persoonlijk over gesproken”, zei Van Gaal.

Of Van Dijk de komende drie interlands in actie kan komen, durft Van Gaal niet te zeggen. De bondscoach heeft daar in ieder geval geen afspraken over gemaakt met Liverpool. “Het ligt niet zozeer aan mij, maar meer aan Virgil. Ik zal het met hem bespreken en met Edwin Goedhart. Het zou kunnen dat hij drie wedstrijden gaat spelen, maar dat hoeft niet.” Aanstaande maandag melden de Oranje-internationals zich in Zeist. Woensdag staat het duel met Noorwegen op het programma. In de voorbereiding zal Van Gaal vooral gaan praten met zijn spelers. “Maar ook trainen. Een uur, of een uur en een kwartier, om de tactische afspraken in het brein te laten doordringen.”