Vitesse tegen Spurs; Feyenoord en AZ kennen tegenstanders ook

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 13:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:26

Feyenoord, AZ en Vitesse kennen na de loting van vrijdag hun tegenstanders in de groepsfase van de Conference League. Een pittige loting voor Vitesse met duels tegen onder meer Tottenham Hotspur en Stade Rennes. Feyenoord en AZ lijken er wat makkelijker van afgekomen te zijn tijdens de loting in Istanbul. Het volledige speelschema voor de groepsfase van de Conference League wordt zaterdag 28 augustus bekendgemaakt, zo is door de UEFA duidelijk gemaakt tijdens de loting.

Vitesse lijkt het zwaar te treffen met onder meer twee wedstrijden in de poulefase tegen het Tottenham Hotspur van Steven Bergwijn. Daarnaast volgen voor de Arnhemse club ontmoetingen met Stade Rennes en NS Mura uit Slovenië. Feyenoord krijgt in de groepsfase van de Conference League te maken met Slavia Praag, 1. FC Union Berlin en Maccabi Haifa. Voor AZ wachten confrontaties met CFR Cluj, Jablonec en Randers FC.

Vitesse en AZ zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor beide ploegen in de groepsfase van de Conference League nooit op hetzelfde tijdstip zullen aftrappen. Hetzelfde geldt voor Feyenoord en PSV, dat dit seizoen aantreedt in de poulefase van de Europa League. De Eindhovenaren spelen in Europees verband ook op donderdag en qua aanvangstijdstip zal daar rekening mee worden gehouden.

Groep A: LASK, Maccabi Tel Aviv, Alashkert FC, HJK Helsinki

Groep B: KAA Gent, Partizan Belgrado, Flora Tallinn, Anarthosis Famagusta

Groep C: AS Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, FK Bodo Glimt

Groep D: CFR Cluj, Jablonec, Randers FC, AZ

Groep E: Slavia Praag, Feyenoord, 1. FC Union Berlin, Maccabi Haifa

Groep F: FC Kopenhagen, PAOK Saloniki, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Groep G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse, NS Mura

Groep H: FC Basel, Qarabaq FK, Kairat Almaty, Omonia Nicosia