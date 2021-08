Van Gaal: ‘Het is zorgwekkend in relatie tot het Nederlandse voetbal’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 13:04 • Yanick Vos

Met Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse komen dit seizoen vijf clubs in actie in Europa. Louis van Gaal denkt niet dat het toeval is dat de Eredivisie dit aantal clubs levert aan de Champions League, Europa League en Conference League. Dat er relatief veel buitenlandse spelers spelen bij de Nederlandse clubs, vindt de bondscoach van het Nederlands elftal zorgwekkend.

“Het is zorgwekkend in relatie tot het Nederlandse voetbal”, zei Van Gaal vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bij de bekendmaking van de Oranje-selectie. “Je hoopt altijd dat de Nederlandse spelers het Champions League-niveau aankunnen. Dat hoop je. Maar de scouts en de trainers bepalen dat dit niet zo is, anders zouden ze wel opgesteld worden. Het hangt ook van het opleidingsniveau af, en of je heel veel verkoopt in één keer. Dat zie je nu bij AZ gebeuren.”

Ajax plaatste zich als kampioen direct voor de Champions League. PSV was goed op weg, maar werd in de play-offs uitgeschakeld door Benfica. “PSV had ook kunnen doorgaan naar de Champions League. Portugese tegenstanders zijn in principe heel moeilijke tegenstanders; daarom verbaas ik me er ook over dat de media het een gemakkelijk groepje vindt voor Ajax”, aldus Van Gaal over de Champions League-loting van de Amsterdammers. Het team van trainer Erik ten Hag is in de groepsfase gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. “Dat zie ik niet zo. Het is heel jammer dat PSV niet door is, maar het had ook andersom kunnen zijn. Aan de andere kant: je speelt heel lang met elf tegen tien. Dan mag je beter verwachten.”

PSV komt dit seizoen uit in de Europa League, terwijl AZ, Feyenoord en Vitesse aantreden in de Conference League. “We maken een goede fase door. We zijn door, alleen AZ niet, maar AZ heeft ook een grote metamorfose doorstaan. Ik kon die wedstrijd niet zien, omdat ik niet wist waar ik ze kon volgen. Ik heb het nog aan een scout van Manchester United gevraagd. YouTube, hoorde ik. Maar ik kon het niet vinden.” AZ - Celtic werd donderdag niet uitgezonden op de Nederlandse televisie. De Alkmaarders, die de uitzendrechten als thuisspelende partij in handen hadden, wisten geen akkoord te bereiken met een Nederlandse tv-zender.