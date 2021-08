Van Gaal: ‘Ik ben gek als ik hem dan niet zou selecteren’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 12:38 • Yanick Vos • Laatste update: 12:46

Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag zijn definitieve Oranje-selectie bekendgemaakt voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Steven Bergwijn en Denzel Dumfries zijn de opvallende namen die de bondscoach heeft opgeroepen. Het tweetal zat namelijk niet bij de voorselectie. Van Gaal heeft tijdens een persconferentie verklaard waarom de twee alsnog bij het Nederlands elftal zijn gehaald, terwijl Jasper Cillessen niet bij de voorselectie zat en ook niet is opgeroepen.

Bergwijn zat na een tegenvallend seizoen bij Tottenham Hotspur niet bij de EK-selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer. Van Gaal nam Bergwijn niet op in de voorselectie, maar kiest er nu toch voor om hem op te roepen. “Steven heeft vorig seizoen bijna niet gespeeld, nu heeft hij al zeven of acht wedstrijden in de benen”, zei de bondscoach vrijdag. “En hij heeft ook wat laten zien. Hij vergroot de mogelijkheden om 4-3-3 te spelen; anders zou ik vanwege een wissel van systeem moeten veranderen.”

Het besluit om Bergwijn bij de Oranje-selectie gaan is niet over één nacht ijs gegaan. De bondscoach laat weten dat hij over alle internationals goed heeft nagedacht. “Ik heb een lijst van Frank de Boer met meer dan zestig spelers en die proberen wij te beoordelen. Dan heb ik ook de speelminutenlijst, voor iedere linie. Wij doen echt ons best om dat allemaal bij te houden”, aldus de trainer. “Maar spelers beoordeel je niet op één actie. Als ik de media mag geloven heeft Steven Bergwijn een fantastische wedstrijd gespeeld vanwege één actie aan de zijlijn. Maar ik beoordeel hem op meer momenten.”

Steven Bergwijn didn’t need any space to beat his opponents ?? (via @SpursOfficial)pic.twitter.com/SDlqUwGorw — B/R Football (@brfootball) August 24, 2021

Van Gaal ging ook in op het oproepen van debutant Devyne Rensch en Dumfries: “Hij kan links en rechts spelen, dat maakt hem eigenlijk weinig uit”, aldus Van Gaal over de Ajacied. “Dus ik heb voor beide posities dan een dubbele bezetting. Dumfries was op dat moment nog niet beschikbaar. Althans, dat vond ik. Hij had toen ook nog helemaal niet gespeeld en individueel gespeeld. Nu heeft hij pas een week de groepstraining achter de rug en een vriendschappelijk wedstrijdje mogen spelen. Eigenlijk is dat niet voldoende voor het Nederlands elftal. Maar omdat mijn medici zeggen dat hij een natuurlijke conditie heeft en dat het wel mee gaat vallen als ik hem zou selecteren, dan ben ik gek als ik hem niet zou selecteren.”

Van Gaal liet weten dat hij zijn spelers selecteert op basis van vier ‘hoofdmomenten’: “Momenten bij balbezit, omschakeling naar balverlies, balverlies en omschakeling naar balbezit”, zo legde de trainer uit. “Zijn gedrag (dat van Rensch, red.) in de vier hoofdmomenten heeft de doorslag gegeven. En Dumfries omdat hij een natuurlijke conditie heeft én het eigenlijk heel goed gedaan heeft in het Nederlands elftal.” Rensch is op zijn beurt echter wel een wisselspeler bij Ajax. “Dat is zo. Maar hij kan wel invallen.”

Met Cillessen heeft Van Gaal geen contact gehad. Keeperstrainer Frans Hoek deed dat wel. “Wel twintig keer”, zei de bondscoach. “De ene keer was Jasper fit, dan weer niet. Daar kan je niet van op aan. En niet fitte spelers is in principe bij mij: niet selecteren. Tenzij ik niemand anders heb. Ik heb al gezegd dat Donyell Malen zo'n speler was. Met hem kan ik een ander concept spelen.” Donny van de Beek, die net als Remko Pasveer is afgevallen voor de definitieve selectie, kreeg donderdag een telefoontje van Van Gaal. Wat hij daarin zei? “Je moet wedstrijden spelen. Dat is toch niet zo moeilijk? Het is gewoon logisch nadenken.”

De definitieve selectie van het Nederlands elftal:

Doel: Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Matthijs de Ligt (Juventus), Denzel Dumfries (Internazionale), Tyrell Malacia (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Stefan de Vrij (Internazionale), Jurriën Timber, Daley Blind, Devyne Rensch (allen Ajax)

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Guus Til (Feyenoord), Teun Koopmeiners (AZ)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Donyell Malen (Borussia Dortmund).