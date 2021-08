KNVB: clubs hoeven staantribunes niet definitief te sluiten

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 12:07 • Rian Rosendaal

De clubs in de Eredivisie hoeven de staantribunes niet in zijn geheel te sluiten, zo heeft de KNVB bepaald na overleg tussen het kabinet, de burgemeesters van de speelsteden en de clubs in het betaald voetbal. Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge pleitte vorige week nog voor het sluiten van de staantribunes in Nederland, maar clubs hoeven dat dus niet te doen, mits er een passende oplossing wordt gevonden voor de bezoekers.

In de optiek van de KNVB is elk stadion in Nederland anders en zijn er meerdere opties om geplaceerde zitplaatsen te gebruiken op de staantribunes. Alle clubs zullen na overleg met de driehoek bepalen wat de beste invulling is. Het is de bedoeling dat een en ander zo snel mogelijk wordt ingevoerd in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De KNVB, die uitgebreid overleg heeft gepleegd met de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, zal de situatie de komende tijd wekelijks bespreken met clubs, gemeenten en ministeries.

De Jonge kwam maandag met het voorstel om in Nederland af te stappen van de staantribunes. De minister zei tevens dat de spreiding van het publiek tijdens de speelrondes in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie afgelopen weekeinde beter was en stelde daarom dat er voorlopig geen aanvullende maatregelen zullen worden getroffen. De Jonge vindt echter ook dat ‘hossen op een kluitje afgelopen moet zijn’.

”De spreiding van publiek in stadions was echt beter. De toegangsbewijzen werden goed gecontroleerd”, zo tekenden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf op uit de mond van De Jonge. Er is volgens hem voorlopig nog geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. "Je moet niet willen dat de goeden onder een paar kwaden lijden. Ik heb gezien dat het bij het gros gewoon goed gaat. Dan vind ik aanvullende maatregelen voor iedereen te ver gaan."

Volgens De Jonge zijn burgemeester in eerste instantie verantwoordelijk voor de handhaving in de stadions. Staantribunes - ‘die zijn er nog blijkbaar, ik wist dat niet’, zei De Jonge volgens het Algemeen Dagblad - moeten echter wel dicht en seizoenkaarthouders dienen nog beter over het stadion verspreid worden. "In een aantal vakken in een aantal stadions zag ik dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar dat moeten we echt niet doen."