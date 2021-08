PSV stuit op AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 12:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:26

PSV kent de tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Uit de loting kwamen AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz naar voren als opponenten voor de Eindhovense club. Met name de koppeling met Monaco is pikant vanwege de vermeende interese van de Ligue 1-club in Mohamed Ihattaren. PSV werd donderdagavond op de valreep van pot 3 naar pot 2 verschoven. Het elftal van trainer Roger Schmidt kwam in de Europa League terecht nadat men er in de play-offs niet in was geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Het lijkt een behoorlijk pittige loting te zijn voor PSV. Monaco, met sinds enige tijd Myron Boadu in de gelederen, veroverde afgelopen seizoen de derde plaats in Ligue 1 en liep maar net Champions League-voetbal mis. Real Sociedad eindigde als vijfde in LaLiga. Sturm Graz sloot het seizoen 2020/21 af met de derde plaats in de Oostenrijkse competitie. Na vijf speelronden in de nieuwe jaargang staat de Europese opponent van PSV op de tweede plaats.

Celtic, in de Conference League te sterk voor AZ, krijgt in de groepsfase te maken met Bayer Leverkusen, Real Betis en Ferencvaros. FA Cup-winnaar Leicester City stuit op onder meer Napoli, terwijl Olympique Lyon zich opmaakt voor een tweeluik met Rangers. Galatasaray, door PSV uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, heeft ook pittig geloot, want de Turkse topclub stuit in de poulefase op onder meer Lazio en Olympique Marseille.

De opzet van de groepsfase van de Europa League is met ingang van dit seizoen overigens anders. De nummer een van elke poule plaatst zich voor de achtste finale van het Europese toernooi. De nummer twee echter moet een beslissingswedstrijd spelen tegen een nummer drie uit een Champions League-poule, om zo een ticket voor de laatste zestien in de wacht te slepen. Voor de nummer drie uit elke groep wacht een beslissingsduel om het Europese avontuur in de Conference League te mogen vervolgen.

Groep A: Olympique Lyon, Rangers, Sparta Praag, Bröndby IF

Groep B: AS Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

Groep C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskou, Legia Warschau

Groep D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Royal Antwerp

Groep E: Lazio, Lokomotiv Moskou, Olympique Marseille, Galatasaray

Groep F: Sporting Braga, Rode Ster Belgrado, Ludogorets, FC Midtjylland

Groep G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

Groep H: Dinamo Zagreb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wien