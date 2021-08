Real Madrid wekt grote verbazing met gereserveerd rugnummer voor Mbappé

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 11:38 • Yanick Vos • Laatste update: 11:46

Real Madrid werkt achter de schermen hard aan de komst van Kylian Mbappé. Wanneer de aanvaller van Paris Saint-Germain wordt overgenomen, dan komt hij in het Santiago Bernabéu mogelijk met een zeer opvallend rugnummer te spelen. Volgens AS wil Real Madrid hem nummer 5 aanbieden, voorheen gedragen door Raphaël Varane en Zinédine Zidane. Niet eerder droeg een aanvaller rugnummer 5 in de hoofdmacht van Real Madrid.

Mbappé droeg bij Monaco achtereenvolgens de nummers 29, 11, 9 en 10. Bij zijn overstap naar Paris Saint-Germain koos hij voor 29, 14, 7 en 17. Sinds twee seizoenen speelt Mbappé in Parijs met rugnummer 7. Dat nummer is in Madrid al bezet door Eden Hazard. Karim Benzema draagt al jaren nummer 9, Marco Asensio heeft nummer 11 en nummer 10, dat Mbappé draagt bij de Franse ploeg, is bezet door Luka Modric.

Bij Real Madrid werd nummer 5 in het verleden alleen gedragen door verdedigers of middenvelders. Sinds het seizoen 2016/17 speelde Varane met dat nummer op zijn rug in Madrid. In het verleden speelde Mbappé’s idool en landgenoot Zidane met 5 op zijn rug bij de Koninklijke. Na het vertrek van Varane naar Manchester United heeft Jesús Vallejo zijn nummer overgenomen. Met een knipoog naar Zidane wil Real Madrid dat nummer nu aanbieden aan Mbappé.

Zover is het overigens nog niet. Real Madrid en Paris Saint-Germain zullen het eerst eens moeten worden over de transfersom. Een eerste bod van 160 miljoen euro werd door PSG van tafel geveegd. Donderdag bracht Real Madrid een nieuw bod van 170 miljoen euro plus 10 miljoen aan variabelen uit om het tot medio 2022 lopende contract van Mbappé af te kopen. Mochten de clubs er niet uitkomen en de 22-jarige aanvaller in Parijs blijven, dan is hij over een jaar transfervrij op te halen.