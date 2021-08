Cristiano Ronaldo neemt alvast afscheid van ploeggenoten bij Juventus

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 11:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:51

Cristiano Ronaldo is klaar om Juventus de rug toe te keren. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de 36-jarige aanvaller het trainingscomplex van Juventus vrijdagochtend al na veertig minuten heeft verlaten om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Ronaldo, wiens contract in Turijn doorloopt tot medio 2022, wil zijn afscheid bij Juventus nog deze vrijdag afronden, zo klinkt het.

Romano voegt tevens toe dat Ronaldo deze vrijdag al niet meer op het trainingsveld verschijnt. Zaakwaarnemer Jorge Mendes staat al in contact met het geïnteresseerde Manchester City. om te praten over het salaris. Zijn huidige jaarsalaris van 31 miljoen euro zal niet worden overgenomen, zo wordt duidelijk benadrukt. De Engels kampioen moet eerst nog een officieel bod uitbrengen op de sterspeler van Juventus. Volgens Romano vraagt La Vecchia Signora minstens 25 miljoen euro voor Ronaldo. Manchester City wil eerst een speler van de hand doen voordat er kan worden gesproken met Juventus. Daarvoor staat Raheem Sterling op de nominatie om te vertrekken, indien het juiste bod binnenkomt.

Volgens Romano heeft Ronaldo donderdag aan het bestuur van Juventus gevraagd om medewerking te verlenen aan een vertrek, na drie seizoenen in dienst van de club. AS bracht vrijdag naar buiten dat er al een persoonlijk akkoord was bereikt met Manchester City over de persoonlijke voorwaarden. Voor Ronaldo ligt in het Etihad Stadium een contract tot medio 2023 klaar. Manchester City moet dus nog wel een akkoord zien te bereiken met Juventus over de transfersom, voordat de komst van de Portugese aanvaller definitief kan worden afgerond.

The Athletic meldt vrijdag dat Juventus Moise Kean heeft aangemerkt als topkandidaat om Ronaldo op te volgen. De aanvaller werd in 2019 nog voor ruim dertig miljoen euro verkocht aan Everton, maar keert wellicht op korte termijn terug in Turijn. Naar verluidt staat Everton wel open voor een voortijdig vertrek van Kean, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Paris Saint-Germain. De Fransen wilden hem langer huren, maar daar ging Everton niet mee akkoord. Er wordt al gesproken met Juventus over een eventuel deal voor Kean. Gezien de situatie in financieel opzicht geven de Italianen de voorkeur aan een huurovereenkomst met koopoptie, terwijl Everton de aanvaller liever definitief verkoopt in deze transferperiode.