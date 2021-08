LIVE: AZ, Feyenoord en Vitesse in spanning voor loting Conference League

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 12:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:39

In navolging van de loting voor de groepsfase van de Europa League wordt vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur ook geloot voor de groepsfase van de Conference League. Feyenoord en Vitesse plaatsten zich via de voorrondes voor het nieuwe Europese toernooi. De Rotterdammers zitten in pot 2; de Arnhemmers in pot 3. AZ verloor in de play-offs voor de Europa League en zit in pot 1 tijdens de loting voor de Conference League.

Pot 1: AS Roma (Ita), Tottenham Hotspur (Eng), FC Basel (Zwi), FC Kopenhagen (Den), Slavia Praag (Tsj), AA Gent (Bel), AZ en LASK (Oos)

Pot 2: Feyenoord, Qarabag (Aze), Maccabi Tel Aviv (Isr), PAOK Saloniki (Gri), Stade Rennes (Fra), Partizan Belgrado (Ser), CFR Cluj (Roe) en Zorya Luhansk (Oek)

Pot 3: Union Berlin (Dui), Kairat Almaty (Kaz), CSKA Sofia (Bul), Vitesse, Slovan Bratislava (Slw), Jablonec (Tsj), Alashkert (Aze) en Flora Tallinn (Est)

Pot 4: Omonia Nicosia (Cyp), Lincoln Red Imps (Gib), Randers (Den), Anarthosis Famagusta (Cyp), HJK Helsinki (Fin), Maccabi Haifa (Isr), Bodö/Glimt (Noo), NS Mura (Slv)