LIVE: Wie worden de tegenstanders van PSV in de Europa League?

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 11:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:44

De loting voor de groepsfase van de Europa League staat op het punt van beginnen. Vanaf 12.00 uur leren de 32 deelnemers hun tegenstanders kennen. PSV is na de uitschakeling in de laatste Champions League-voorronde door Benfica de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi. De Eindhovenaren stegen donderdagavond op de valreep van pot 3 naar pot 2. De loting is live te volgen via onderstaand liveblog.

Pot 1: Olympique Lyon (Fra), Napoli (Ita), Bayer Leverkusen (Dui), Dinamo Zagreb (Kro), Lazio (Ita), Olympiacos (Gri), AS Monaco (Fra) en SC Braga (Por)

Pot 2: Celtic (Sch), Eintracht Frankfurt (Dui), Rode Ster Belgrado (Ser), Leicester City (Eng), Rangers (Sch), Lokomotiv Moskou (Rus), KRC Genk (Bel) en PSV

Pot 3: Olympique Marseille (Fra), Ludogorets (Bul), West Ham United (Eng), Real Sociedad (Spa), Real Betis (Spa), Fenerbahçe (Tur), Spartak Moskou (Rus) en Sparta Praag (Tsj)

Pot 4: Rapid Wien (Oos), Galatasaray (Tur), Legia Warschau (Pol), FC Midtjylland (Den), Ferencváros (Hon), Royal Antwerp (Bel), Sturm Graz (Oos) en Bröndby IF (Den).