Ten Hag neemt Berghuis in bescherming: ‘Waar hebben we het dan over?’

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 09:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:33

Na afloop van het teleurstellende gelijkspel van Ajax tegen FC Twente (1-1) van zondag werd vooral de rol van Steven Berghuis. De vleugelaanvaller had weinig inbreng in de Grolsch Veste, al is dat voor Erik ten Hag geen reden om zich al zorgen te maken. De trainer van Ajax gelooft er niets van dat zijn spelers moeite hebben om Berghuis aan de rechterkant van de aanval in stelling te brengen.

"Tegen NEC (5-0 overwinning voor Ajax, red.) had hij drie assists. Waar hebben we het dan over?", vraagt Ten Hag zich hardop af in een interview met Voetbal International. "Afgelopen zondag wordt opeens geprojecteerd op één speler, terwijl heel de ploeg zwak speelt." Volgens de Ajax-coach waren er verschillende redenen waarom zijn ploeg in Enschede ondermaats presteerde. "Edson Álvarez kwam laat terug, net als Antony en andere jongens die halverwege het proces terugkwamen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willem van Hanegem doet voorspelling over ‘zoekende’ Steven Berghuis

De analist voorziet problemen voor de voormalig Feyenoorder bij Ajax. Lees artikel

"Spelers zijn naar Argentinë geweest, naar Mexico, Brazilië. Daar hebben ze met andere ploegen gespeeld, met andere collega's, andere systemen en een andere stijlen", vervolgt Ten Hag zijn terugblik op de ontmoeting met Twente. "Ze moeten nu terug naar het Ajax-systeem. Dat vergt even wat tijd. Maar uiteindelijk kennen ze elkaar en hoeft dat niet heel lang te duren", aldus de oefenmeester, die Berghuis de tijd gunt om zich het Ajax-spel eigen te maken.

"Wij moeten zijn kwaliteiten gaan benutten en hij moet zijn medespelers leren kennen. De manier van voetballen is voor hem complexer, want hij heeft dat nog niet meegemaakt. Hij is nieuw", zo benadrukt Ten Hag. Ajax is momenteel in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Vitesse van zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA. Na de interlandperiode wordt de Eredivisie hervat met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.