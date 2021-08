Louter optimisme bij de opponenten van Ajax in de Champions League

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 09:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:43

Niet alleen bij Ajax heerst een overwegend goed gevoel na de loting voor de groepsfase van de Champions League. Ook tegenstanders Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas zien volop kansen voor een plaats in de volgende ronde van het miljardenbal. Met name in Dortmund-kringen is er sprake van opluchting, want BVB is in ieder geval niet ingedeeld in een zogeheten poule des doods.

"Het is een zeer interessante poule met alleen maar traditionele clubs", zo liet technisch directeur Michael Zorc kort na de loting weten in de Duitse media. Die mening wordt gedeeld door algemeen directeur Hans Joachim Watzke. "We hebben niets te klagen, het is een evenwichtige poule. We hebben goede kansen om door te gaan in de Champions League. Ook aanvoerder Marco Reus beseft dat Dortmund veel zwaardere opponenten had kunnen treffen in de groepfase.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax speelt tegen Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas

De tegenstanders van Ajax in de Champions League werden donderdag bekendgemaakt. Lees artikel

"Het zijn zeker interessante tegenstanders, zoals Ajax", blikte de spelmaker alvast vooruit op de groepsduels met de kampioen van Nederland. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar de echte grote clubs zitten niet in deze poule. Wat dat betreft kunnen we alleen maar tevreden zijn, al moeten we uiteraard wel goed voorbereid zijn." Reus wil Dortmund overigens niet als de grote favoriet bestempelen. "Dat boeit me ook niet, we willen ons gewoon plaatsen voor de volgende ronde."

Technisch directeur Hugo Viana van Sporting Portugal hield eveneens een goed gevoel over aan de Champions League-loting. "We hebben alle vertrouwen, al kan ik me goed voorstellen dat de andere clubs er ook zo over denken", aldus de Portugese bestuurder. "Met onder meer de kampioenen van Nederland en Turkije treffen we drie geweldige tegenstanders. Of we ook in een slechtere poule hadden kunnen worden ingedeeld? Wat mij betreft bestaan er geen goede of slechte poules. Dit is gewoon een waanzinnig mooie competitie om deel van uit te maken. We zullen het per duel bekijken en dan zien we wel wat er gebeurt", zo besluit Viana.

Ahmed Nur Çebi, voorzitter van Besiktas, opent met een succeswens aan de tegenstanders in de poulefase. "Het zijn allemaal goede en speciale clubs. Voor het Turkse voetbal is het belangrijk dat we met Besiktas punten gaan pakken, dus hoop ik dat alle clubs het goed gaan doen. Ik wil hierbij de voorzitters van de andere clubs uitnodigen om onze wedstrijden in de Champions League in het stadion te komen bekijken." Bestuurslid Kemal Erdogan, verantwoordelijk voor de contacten met de UEFA en de Turkse voetbalbond, kijkt vooral uit naar het tweeluik met Ajax. "Mijn dochter woont namelijk in Nederland en ik wil haar graag bezoeken."