FC Utrecht lijkt met transfer Gyrano Kerk alsnog klapper te gaan maken

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 06:34 • Daniel Cabot Kerkdijk

De kans is groot dat de wens van Gyrano Kerk om een transfer te maken in de laatste week van de transfermarkt alsnog wordt vervuld. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf hebben Stade Brest, Lokomotiv Moskou en Hellas Verona interesse in de aanvaller, die voor de tweede zomer op rij in spanning zit over zijn toekomst.

Cagliari, Hellas Verona en Leeds United waren een jaar geleden concreet in de markt voor de 25-jarige Kerk, terwijl er eveneens belangstelling bestond vanuit Spanje. De aanvaller stond open voor een vertrek bij FC Utrecht en zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben gehad met Cagliari, maar uiteindelijk werd er geen overeenstemming bereikt over een transfersom waarmee de Domstedelingen konden leven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Utrecht zat een jaar geleden niet in een financiële situatie waarin Kerk verkocht moest worden, mede doordat Sean Klaiber eerder in de zomer van de hand werd gedaan aan Ajax. Omdat FC Utrecht deze zomer nog geen uitgaande transfer van formaat heeft gehad, heeft de club er belang bij om in de slotweek nog een klapper te maken, zo schrijft het dagblad.

Ruim anderhalve maand geleden werd bekend dat Anderlecht een formeel bod van vier miljoen euro op Kerk had uitgebracht én een niet nader genoemd doorverkooppercentage. Dat voorstel werd door FC Utrecht meteen naar de prullenbak verwezen. De Telegraaf schrijft vrijdag dat de topclub uit België niet de financiën heeft om de strijd om Kerk alsnog in zijn voordeel te beslechten.

Kerk speelt sinds 2012 voor FC Utrecht, dat de voormalig jeugdspeler van Telstar, Haarlem en DWS destijds weghaalde bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. De aanvaller, wiens contract nog doorloopt tot medio 2023, speelde voorlopig 175 wedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij goed was voor 42 doelpunten en 43 assists.